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研發順利 蘇揆：讓國產疫苗保護國人、貢獻國際

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
圖／行政院提供
圖／行政院提供

行政院院長蘇貞昌今上午與蔡英文總統前往中央流行疫情指揮中心（CDC）視察，視訊聽取國產疫苗生產進度。蘇貞昌指出，國產疫苗的水準迎向國際，產量也有大規模進步，且願意配合政府日後加快生產，對台灣抗疫所需非常有貢獻。政府會依照國家法令及相關作業程序，與兩家公司合作，盼大家一起努力，不但生產國人現在最需要的疫苗，甚至未來在國際，也能做出貢獻。

蘇貞昌表示，今日他陪同蔡總統到指揮中心，與高端疫苗生物製劑公司及聯亞生技開發公司兩家公司視訊，了解兩家公司長期為全台灣期待的疫苗，投入夜以繼日的努力。國產疫苗的水準迎向國際，產量也有大規模進步，甚至已經有成品儲存，並且願意配合政府，符合現在防疫需要、抗疫決心，日後加快生產，對整個台灣抗疫的需要，非常有貢獻。

蘇貞昌指出，政府一方面會依照國家法令及相關作業程序，與兩家公司合作，也期待兩家公司的團隊，大家一起努力，不但生產國人現在最需要的疫苗，甚至於未來在國際，臺灣可協助邦交國等，能夠提出貢獻。

蘇貞昌說，受嚴峻疫情衝擊，國際疫情一波未平，一波又起，期勉大家能一起合作，讓台灣仍能像過去一樣有好的防疫成績，繼續發揮，且未來因為有疫苗，讓全體國人同胞更安全，同時更受到國際的讚譽，希望大家一起加油，也籲請大家一起為台灣的安全做最大努力。

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