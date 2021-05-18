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苗栗確診男曾到谷關爬山用餐 谷關七雄登山活動即起暫停
苗栗一名確診男子曾到台中谷關爬山和餐廳用餐，引起地方民眾緊張。台中市政府觀光旅遊局表示，2021谷關七雄-森旅台中活動即日起至6月8日暫停辦理，呼籲民眾在家防疫，活動將視疫情發展，滾動調整。
台中市府觀旅局指出，疫情持續發燒，為避免民眾流動增加感染風險，谷關七雄-森旅台中活動即日起至6月8日暫停辦理。八仙山國家森林遊樂區（谷關七雄之一）自5月18日起至5月28日全面休園，且東勢林區管理處呼籲，暫勿前往谷關七雄步道，防疫優先，暫停谷關七雄活動辦理，活動暫停期間，建議山友先在家觀看線上安全宣導講習影片，做足登山知識準備，疫情趨緩後，完登谷關七雄，還能獲得多樣加碼好禮。
觀旅局呼籲，暫停辦理期間，不受理攀登認證申請，線上安全講習影片仍可觀看及認證，活動時間並延長至11月14日，並視中央流行疫情指揮中心發佈最新資訊與步道管理單位行政院農委會林務局資訊即時滾動調整。
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