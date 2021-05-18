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教育部：明起全台各級學校停止到校上課
教育部表示，為因應國內疫情警戒升級，降低群聚感染風險，將於5月19日起至5月28日止，全國各級學校及公私立幼兒園停止到校上課，且兒童課後照顧中心、補習班等各類教育機構亦同時配合停課，請所有學生停止前往在家學習。大專校院及高級中等以下學校改採線上教學，學生居家遠端學習不到校，線上教學為正式課程，暑假期間不另行補課為原則。
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