教育部：明起全台各級學校停止到校上課

這篇文章想談一個在這波COVID-19大流行之中的大哉問：東亞社會相較於「歐美」社會，似乎更不在意自己的自由受到限制，而願意配合政府的防疫規定，特別是帶口罩政策，原因究竟是什麼？是否是因東亞有特別的文化所致？這對於接下的防疫能有何啟示？

2021-05-18 16:47