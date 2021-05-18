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立院添銀彈！紓困預算提高至6300億修法周五拚逕付二讀

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
立法院程序委員會。記者徐偉真／攝影
立法院程序委員會。記者徐偉真／攝影

立法院程序委員會今天排定21日立法院會議程，報告事項排入行政院所提「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正草案，民進黨立法院黨團預計在院會要求全案逕付二讀，再度提高紓困振興特別預算上限至新台幣6300億元。

行政院13日院會通過紓困特別條例第11條及第19條條文修正草案，再次提高上限至新台幣6300億元，並將特別條例期限延長至2022年6月30日，通過後草案函請立法院審議。

民進黨立委沈發惠在會議上發言，主張將紓困特別條例第11條及第19條條文修正草案增列為21日院會報告事項第2案，在場朝野立委無異議通過。

目前紓困特別條例期限到今年6月30日止，草案將期限延長1年，並將特別預算總額上限修正為最高6300億元；紓困特別條例過去曾2度追加，目前特別預算最高額度是4200億元，這次修正等於是再次追加2100億元，總額調整為6300億元。

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