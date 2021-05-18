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精準預測疫情爆發！ 楊志良再次預言趨緩時間點及關鍵

聯合新聞網 / 綜合報導
前衛生署長楊志良。圖／聯合報系資料照片
前衛生署長楊志良。圖／聯合報系資料照片

台灣本土確診2天暴增500多例，疫情令民眾感到恐慌。曾經在3個月前精準預測疫情走向的前衛生署長楊志良，針對此波本土疫情再次推測高峰期，並指出真正能讓疫情趨緩的關鍵，在提升疫苗的接種率。

根據《TVBS新聞台》報導，台灣進入社區感染階段，但篩檢、疫苗量能雙缺，疫情相當嚴峻。曾在3個月前預測疫情走向的前衛生署長楊志良，對此波疫卻相對樂觀，全因為「台灣的人太棒了！」，高度配合管制措施，讓疫情受到控制。

台灣本土病例連2天暴增，楊志良表示，「不會超過1天500，個人看法是21日以後就會慢慢減少」、「因為我們台灣的人太棒了」。但是楊志良也點出「台灣缺乏疫苗」的關鍵。

楊志良表示，「因為現在沒有疫苗，沒有普遍的施打疫苗，所以疫情會一直延續到台灣能夠大量的得到疫苗接種，才有可能緩解。」

台灣國產疫苗目前僅做到二期測試，進度緩不濟急，楊志良表示，目前國際間發展的疫苗，WHO同意的就有6支，比較快的解決方式，可以向韓國或印度購買專利，台灣是可以生產疫苗，而不是選擇國產二期疫苗。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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