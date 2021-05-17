減少聚集跨區傳播風險 110年社福績效考核停辦

過去一周內，社區中的新冠肺炎確診病例已達到784例，集中於北市萬華區以及新北市板橋區，中央流行疫情指揮中心宣佈雙北市進入第三集疫情警戒，但仍認為「社區是一個大群聚 」，雙北市府則往四級超前部署，宣布明起高中職以下停課至5月28日。對民眾來說，現在疫情名義上是三級，實際感受卻一直往四級邁進。

2021-05-17 19:42