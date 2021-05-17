減少聚集跨區傳播風險 110年社福績效考核停辦
國內新冠肺炎本土個案連3天破百例，衛福部社家署今天表示，有鑑於疫情緊張，為使縣市政府社會局（處）專注防疫，暫停辦理110年社會福利績效考核。
台灣近期陸續發生多起新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診事件，同時出現感染源不明本土病例，中央流行疫情指揮中心15日發布，至5月28日止，台北市及新北市提升疫情警戒至第三級。
衛福部社會及家庭署今天發布新聞稿提及，因現階段為疫情能否控制的關鍵期，決定暫停辦理110年社會福利績效考核，讓社政人員更安心、全心地投入抗疫工作，並減少人員聚集、跨區傳播風險。
社家署呼籲，社政人員應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人措施，並積極配合各項防疫措施，以保護自身安全，降低疫情傳播機會。
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