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現場觀察快篩排隊 立可知篩檢結果

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
和平醫院的醫師向前來快篩的民眾解釋就醫流程。（Photo by 林志怡／台灣醒報）
和平醫院的醫師向前來快篩的民眾解釋就醫流程。（Photo by 林志怡／台灣醒報）

本報記者實地走訪台北市的中興、和平與和平青草園等三處快篩站，發現民眾排隊、等待時有主動保持社交距離。醫護也會在上午8點發出號碼牌依序採檢，但是否增加名額，需看當天情況。此外，民眾採檢完成後，大多可在1小時內得知結果。

和平動線不明確

本報記者實地觀察快篩站的動線配置，除和平快篩站的出入路徑相對狹窄、動線較不明確外，中興、和平青草原兩處採檢站都設在空曠的停車場或公園草皮周圍，並有醫護人員在入口處引導民眾進出，且在和平青草原完成快篩的民眾，在離開前會經過全身消毒，確保身上沒有沾染病毒。

至於內部實際採檢情況，據和平青草園快篩站外的醫護人員表示，取得號碼牌後，經引導入內就會有其他醫護引導。但據快篩完成的民眾表示，醫護與快篩民眾間會有玻璃隔板，但並不是「每換一個人就消毒一次」。

確診者感染排隊者？

因此該名民眾擔憂，前一位快篩者若確診，很可能會因此感染下一位快篩者，在場醫護也表示會向上級反應相關情況，但該名民眾顯然還不放心，強調「如果沒有改善，我就要寄市長信箱了」。

然而，對等待民眾進行有、無症狀明確分流的快篩站僅有中興院區。和平院區的等待區設於遮陽棚下，擺放的塑膠椅雖有隔開一段距離，但並未設立隔板或進行其他區分措施，和平青草園快篩站則未設立等待區。

記者詢問三處快篩站的醫護快篩所需的時間，中興快篩站醫護表示，從採撿到完整醫師報告出爐，約需一至二個小時；和平醫院的醫護則表示，知道結果是陰性、陽性約需要20到30分鐘，且會讓民眾在現場等待，和平青草園的醫護則表示，結果約15到20分鐘就能出爐。

有人六點多來排

關於17日的號碼牌發放情形，上述三採檢站統一於上午8點開始發放當天的快篩號碼牌。和平青草園快篩站發放號碼牌共200人，中興、和平兩塊篩站則是320人，三處的醫護均表示，很多民眾都是6點多就來排隊，中興快篩站的醫護說，甚至有看到民眾半夜就來等候的狀況。

此外，和平與和平青草園快篩站的醫護表示，若當天有多餘的名額，會在下午一點發出第二波號碼牌。如和平青草原快篩站，17日11點前後便向在場民眾宣布，從下午1點起可排隊領取「隔天晚上9點的採檢號碼牌」，且限制人數50人，在場的民眾也依序排隊，並自行保持社交距離。

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