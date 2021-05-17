即日起封鎖邊境 陳時中：疫苗還沒消息

新冠肺炎疫苗購入沒有新進度！指揮中心指揮官陳時中坦承，目前指揮中心還沒有詳細的疫苗購入時程。另一方面，為了讓國內醫療量能卸載，5月19日起至6月18日止，將暫停非本國籍、未持有本國居留證的旅客入境，且暫停旅客轉機。

日前台灣駐美國代表蕭美琴表示，正努力爭取莫德納疫苗6月如期抵台，但至今指揮中心並未列出相應時程。17日有記者詢問指揮中心相關期程，但指揮中心指揮官陳時中坦言，「（從國外購入）疫苗還沒有新的進度，如果有會再公布。」但他也說，目前沒有接到莫德納更改到貨期程的消息。

台灣祭出邊境管制

陳時中表示，近日國際與國內新冠肺炎疫情較為嚴峻，雖境外移入的確診案例較少，但仍增加了台灣的醫療量能的負擔，因此旅客自5月19日零時起，未持有我國有效居留證之非本國籍人士暫緩入境，來台轉機亦同樣暫停。

對於本次祭出邊境管制是否等同鎖國，陳時中並未正面回答，僅強調我國國人與持居留證者人可返台，有緊急或人道考量，經過專案許可後也可例外處理，且「這陣子醫療量能緊繃，境外旅客持續從外部染疫回來，對醫療也是個負擔，集中檢疫所、防疫旅館等緩衝區也要留給國人使用。」

集中檢疫所能量足夠

對於台灣目前的檢疫能量，日前疾管局局長蘇益仁等專家建議，台灣可以將閒置的蚊子管、軍營等場所作為隔離場所、效法中國方艙醫院。但陳時中也強調，現在還是以「互相區隔為主要原則」，更沒有設立台版方艙醫院的打算。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前的「加強版24小時集中檢疫所」尚有235間可用，且目前有總共收治133位確診病患，若患者的症狀有任何改變，也會有醫師用視訊遠距診療，並評估是否轉送醫院，法規面也會公告為第五類法定傳染病公告場所。

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