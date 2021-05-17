染疫133人安置加強集中檢疫所 未考慮設方艙醫院
新冠肺炎疫情擴散，為避免醫院超載，指揮中心將第一批133名不需積極治療的確診者，安置於加強版的集中檢疫所，護理人員24小時進駐，目前未考慮設置「方艙醫院」。
由於新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土病例暴增，中央流行疫情指揮中心昨天起展開確診患者分流作業，將住院達到10天以上、不需積極治療的確診者送到集中檢疫所，確保醫療量能。
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午記者會中表示，目前共133名符合條件的確診者，安置於加強版集中檢疫所，分別為128名新確診者，及5名無症狀或輕症者。
羅一鈞說，因應患者入住而設置的加強版集中檢疫所，僅用於臨時安置無症狀或症狀非常輕微的病患，將有護理人員24小時進駐，隨時可透過電話或視訊評估，若需服藥，可替患者開藥與提供醫療照護。
羅一鈞表示，上述133名確診者皆符合住院達到10天以上，且評估不具傳染力或非常輕微轉染力，才會轉入加強版集中檢疫所，在加強版集中檢疫所期間，若有症狀出現變化，也會有負責醫院醫師視訊遠距診療。
國內有醫師認為，集中檢疫所非醫療機構，安置確診者違反醫療法，羅一鈞強調，加強版集中檢疫所歸類為第5類法定傳染病指定隔離所，據指揮中心統計，目前加強版集中檢疫所約還有235間可收置輕症患者，若醫院空出病床後，會再將患者轉回醫院。
指揮中心指揮官陳時中表示，針對國內部分專家建議，將蚊子館、軍營建立類似中國大陸方艙醫院，收治輕症病患一事，「目前沒這樣考慮 」，加強版集中檢疫所是作為緩衝區，對醫療量能跟社會保護是較好的做法。
▪【今日疫情懶人卡】臺藝大、台中重慶國小學生染疫 皆停課改線上教學
▪【全台確診地圖】再爆206例 雙北以萬華、板橋最多
▪【懶人卡】雙北防疫升至三級 生活有哪些改變？
▪【Q&A】萬華疫情嚴峻！北市快篩站在哪、誰需篩檢?
▪【最新數據】印度首都再延長封鎖 日本大阪累計病歿數超越東京
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言