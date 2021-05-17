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苗栗出現首例確診者！活動遍及新北、台中　匡列接觸者66人

新北市確診爆增 侯友宜：為升四級做準備

染疫133人安置加強集中檢疫所 未考慮設方艙醫院

中央社 / 台北17日電

新冠肺炎疫情擴散，為避免醫院超載，指揮中心將第一批133名不需積極治療的確診者，安置於加強版的集中檢疫所，護理人員24小時進駐，目前未考慮設置「方艙醫院」。

由於新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土病例暴增，中央流行疫情指揮中心昨天起展開確診患者分流作業，將住院達到10天以上、不需積極治療的確診者送到集中檢疫所，確保醫療量能。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午記者會中表示，目前共133名符合條件的確診者，安置於加強版集中檢疫所，分別為128名新確診者，及5名無症狀或輕症者。

羅一鈞說，因應患者入住而設置的加強版集中檢疫所，僅用於臨時安置無症狀或症狀非常輕微的病患，將有護理人員24小時進駐，隨時可透過電話或視訊評估，若需服藥，可替患者開藥與提供醫療照護。

羅一鈞表示，上述133名確診者皆符合住院達到10天以上，且評估不具傳染力或非常輕微轉染力，才會轉入加強版集中檢疫所，在加強版集中檢疫所期間，若有症狀出現變化，也會有負責醫院醫師視訊遠距診療。

國內有醫師認為，集中檢疫所非醫療機構，安置確診者違反醫療法，羅一鈞強調，加強版集中檢疫所歸類為第5類法定傳染病指定隔離所，據指揮中心統計，目前加強版集中檢疫所約還有235間可收置輕症患者，若醫院空出病床後，會再將患者轉回醫院。

指揮中心指揮官陳時中表示，針對國內部分專家建議，將蚊子館、軍營建立類似中國大陸方艙醫院，收治輕症病患一事，「目前沒這樣考慮 」，加強版集中檢疫所是作為緩衝區，對醫療量能跟社會保護是較好的做法。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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