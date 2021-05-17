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疫情擴大 台股午盤跌點擴大近600點

疫情拉警報 萬華議員助理快篩陽性 劉耀仁也居家檢疫

應即時阻斷傳播 前署長：類封城不容緩

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
圖用這個， 圖說-前衛生署長邱淑媞接受中天新聞訪問，著急指揮中心未立即採取阻斷措施。(電視截圖)
圖用這個， 圖說-前衛生署長邱淑媞接受中天新聞訪問，著急指揮中心未立即採取阻斷措施。(電視截圖)

「升幾級都沒用，因為根本沒有阻斷傳播，指揮中心還跟在病毒後面跑！」前國健署署長邱淑媞憂心的痛批，現在全台灣就是「坐以待斃」。她呼籲立刻進行軟性封城，阻斷新冠肺炎傳播，並透過快篩找出「沒有病例的安全區」，禁止一般民眾進入這些區域。

防疫不成反四處傳播

接受中天新聞採訪時，邱淑媞痛批指揮中心近日作為根本沒達到阻斷疫情擴散的效果，採用紙本實名制反而增加接觸感染的風險，且企業、學校超過5人仍可繼續上課、還執意舉辦會考，種種作為都增加群聚危險。

對此，邱淑媞說，台灣這時候應該採行「類封城」措施，阻斷病毒傳播，概念上就像是「颱風假」，讓民眾「名正言順的宅在家」，並透過快篩、普篩「找出哪裡沒病例，讓大家不要進去，保住安全區！」

未儘早「阻斷」

對於近日升級第三級防疫警戒的效果，邱淑媞說，指揮中心明明已知萬華等地區是高風險區，卻沒有進行區域封鎖，萬華地區的民眾依舊可透過捷運、高鐵、台鐵等大眾運輸到處趴趴走，因此「宣布幾級根本沒用，因為完全沒有達到阻斷效果！」

此外，因為超過母親節，台灣已錯過了最佳防堵時間。邱淑媞認為，母親節假期中，全台、離島人口大流動，無症狀期的感染者已將病毒散及各地，全台縣市都已經淪陷，潛在的的傳染潮近日就會浮現出來，她預測3天內就有機會出現單日確診數超過500的狀況，且很快就會傳出死亡案例。

忽略空氣傳播危險性

關於新冠肺炎病毒，邱淑媞也指出了兩大特色，一、無症狀期就能傳播，二、指揮中心一再否認的「空氣傳播」。她語帶崩潰表示，即使是「咳嗽後的微粒在空氣中存留可以達數小時，別說餐廳，即使是閉閉式的電梯，下一個進去的人都有危險」，更痛批指揮中心已成「中央亂情指揮中心」。

另一方面，邱淑媞說，「其實我根本無法想像台灣人為什麼這麼喜歡用現金」，也指出中國在去年大規模進行交易數位化，並以健康碼作為在社區活動的依據，台灣作為科技大國卻沒做到這些，她警告：「我們現在還不是最丟臉的時候，最丟臉是政府繼續慢吞吞、搞出台灣變種，真的就歷史留名了。」

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新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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