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疫情擴大 台股午盤跌點擴大近600點

疫情拉警報 萬華議員助理快篩陽性 劉耀仁也居家檢疫

因應南漂人流 台南擬增設30篩檢站

中央社 / 台南17日電

一名婦人14日從板橋搭火車到台南，因身體不適由家屬送到醫院檢查後確診新冠肺炎，台南市長黃偉哲今天表示，因應可能出現的「南漂」人流，市府預計增加30個篩檢站提供服務。

台南市政府兩個市政中心今天起採取集中洽公措施，在大樓外設置洽公服務區，一般洽公民眾不能進入大樓，希望減少市府人流與人員接觸，黃偉哲上午前往永華市政中心視察洽公服務區運作情形，並向前往洽公的民眾致意，希望民眾體諒、配合。

黃偉哲接受媒體聯訪時表示，因為北部的新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，台灣其實是一日生活圈，不論南北都是同舟一命的，現在有許多北部人「南漂」，因為沒有辦法一一篩檢，這一點坦白講是很脆弱的，所以要做好自我防護。

黃偉哲表示，目前台南市是在醫院門口設有快篩站，為了避免等候快篩的民眾大排長龍，提高群聚風險，已研議至少要增加30個快篩站，也會向中央申請快篩試劑及相關物資，希望將每日快篩能量提升到5000人次。

有媒體詢問是否會公布14日搭火車到台南後確診的婦人相關足跡及接觸史，黃偉哲表示，今天下午向中央流行疫情指揮中心請示後，如果中央准許就會公布，相關防疫工作早在第一時間就已展開，病患是在醫院戶外篩檢站篩檢，確診後立即進入負壓隔離病房，曾接觸過的家人也隨即進入檢疫隔離場所。

台南市政府衛生局長許以霖表示，這名個案的家屬警覺性很高，很快就帶個案去接受篩檢，家屬接觸的時間也不長，因此也呼籲所有市民這段時間提高警覺，配合做好各項防疫工作，市府預計將新增的篩檢站設在衛生所，方便民眾就近利用。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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