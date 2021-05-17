影／空拍萬華龍山寺 猶如空城

台灣疫情本土病例快速暴增，昨(16)日再新增206例。雙北等市長紛紛要求民眾儘量避免外出，有網友分享日本媒體報導台灣「奇蹟」，附上多張台北呈現空城情景照，稱讚台灣人自主防疫意識相當高，立委蔡易餘也在臉書發文分享，結果卻是日本網友發出的限時動態照片。

2021-05-17 09:42