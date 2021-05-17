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疫情拉警報 柯文哲透露確診數：今比昨更高

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影／空拍萬華龍山寺 猶如空城

攝影中心 / 記者黃義書／台北即時報導
原本人聲鼎沸的龍山寺的周圍，因疫情呈現空蕩蕩，街道上人車大為冷清。記者黃義書／攝影
原本人聲鼎沸的龍山寺的周圍，因疫情呈現空蕩蕩，街道上人車大為冷清。記者黃義書／攝影

新冠肺炎本土病例不斷攀升，疫情持續延燒中，原本人聲鼎沸的台北萬華龍山寺的周圍空蕩蕩，人車大為冷清。從空拍畫面來看街道人車稀少，沒什麼行人在走動，猶如空城一般。

原本人聲鼎沸的龍山寺的周圍，因疫情呈現空蕩蕩，街道上人車大為冷清。記者黃義書／攝影
原本人聲鼎沸的龍山寺的周圍，因疫情呈現空蕩蕩，街道上人車大為冷清。記者黃義書／攝影

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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