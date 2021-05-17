台灣「自主封城」！日媒報台北景點空蕩蕩 原來是網友限動
台灣疫情本土病例快速暴增，昨(16)日再新增206例。雙北等市長紛紛要求民眾儘量避免外出，有網友分享日本媒體報導台灣「奇蹟」，附上多張台北呈現空城情景照，稱讚台灣人自主防疫意識相當高，立委蔡易餘也在臉書發文分享，結果卻是多國網友發出的限時動態照片。
蔡易餘也在臉書分享，稱「日本新聞播報台灣的奇蹟，能夠在一天之內所有的人口都消失！這是世界上任何一個國家都做不到的！」呼籲大家配合政府政策，窩在家少出門。
這篇分享文後來才被發現，日媒各大新聞網站並未報導台灣空城自主防疫情形，多是台日友好的推特及IG帳號所分享的文章，且文章中還分享，比起日本單日7000例確診大街卻擠滿逛街人潮，台灣單日確診200人就能做到淨空街巷，日本實在要好好學習。但也有網友友指出，因為台灣是本土疫情才正開始，日本去年疫情剛爆發時，也是同樣出現空城情景，他預測，台灣若警戒時間拉長，可能也會慢慢出現無懼病毒的逛街潮。
This might be the first time for us in #Taiwan since the start the pandemic, but we’re doing a great job. Remarkable to see how people are complying and staying at home! This is Xinyi last night!— Sana Hashmi, PhD | 胡莎娜 (@sanahashmi1) May 16, 2021
Source: a friend’s Facebook! pic.twitter.com/OD93T5pksU
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