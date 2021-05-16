疫調人員的日常揭秘 爬水塔、跑豬圈樣樣來

面對新冠肺炎疫情，疫調人員是防疫一大幕後功臣，但外人難想像的是，疫調人員除了要和個案搏感情，還得爬水塔採檢水源、跑豬圈抓蚊子，默默守護全台民眾健康。

今年37歲的林治萱是名護理師，研究所畢業那年因緣際會下報考成為疫調人員，民國100年至107年間先後在台北市、桃園市進行疫調工作，近年才轉任長照護理師。

林治萱今天接受中央社記者專訪時，回憶起那段埋首疫調工作的日子，坦言疫調工作很辛苦也很瑣碎，但深知「疫調是疫情控制關鍵的突破點」，每一名疫調人員都是防疫工作裡的小兵，把蒐集到的資料交給防疫指揮體系，一點一點繪製出台灣疫情的面貌，不僅讓中央了解疫情走向，也能藉此找出防疫破口，這份使命感也成為她堅持7年重要動力。

在個案眼中，疫調人員不過是個陌生人，如何讓個案卸下心防、配合回答相關問題，是成為疫調人員的入門必修課。

林治萱認為，讓個案知道「我是來幫你的」是疫調成敗一大關鍵，因此她常一開始就表明身分與來意，並強調對談的內容不會讓外人知道，但因建立信任關係需要時間，因此疫調有時候得分好幾次訪談才能完成。

個案大多會先釋出一些消息，發現幾天之後都沒被別人知道，才願意開口談比較敏感的足跡或接觸者，林治萱笑說，每次一接到個案來電說「前兩天有些事忘了講」，通常都很大條，因此即便知道有關鍵的訊息問不到，也只能先緩緩，不可咄咄逼人，也練就疫調人員「讀空氣」的特殊技能。

檢體的檢驗結果大多集中在每天下午時段出爐，也是疫調人員的「開獎時間」，林治萱說，接獲通報後只會得到個案出生年月日、性別或職業類別等基本資料，有時候連檢驗數值都還不知道，就得開始馬不停蹄地調查疫情。

「以前最怕遇到登革熱。」林治萱說，每次接到登革熱通報，不僅要聯絡環保局消毒、聯絡民政局訪查個案、請環保志工掃街清理清水容器，還得提醒消毒的案家注意把水族箱關起來、家裡的物品也要包好；還曾遇過餐廳為了消毒，當晚推出龍蝦特餐，只為了把水族箱的龍蝦賣光光。

為了控制疫情，消毒往往來得突然也惹來民怨，但疫調人員仍得耐著性子解釋，加強衛教宣導，提醒附近居民要撲滅的是蚊子，而不是被感染的人，避免染疫案家被貼上標籤；由於登革熱檢驗結果有時得花上2天才會出爐，偶爾碰到藥都噴了、足跡都查完了，才發現檢驗結果都是陰性，她苦笑道：「真的會被罵死。」

疫調可不全是動動嘴巴，林治萱說，她曾因日本腦炎疫情，跑去水稻田附近的豬圈掛捕蚊燈，也曾因調查退伍軍人病，挺著大肚子爬水塔、採檢水源，遇到突發疫情時常忙到睡辦公室，和朋友的聚會也常因工作爽約，笑稱「這工作很考驗友情」。

有趣的是，疫調人員和醫護人員一樣，都對「鳳梨」避之唯恐不及，林治萱回憶，有一年她突然莫名地「旺」，每次她一輪班就遇到罕見或重大疫情，比例高到每次出現特殊疫情，衛生局就會問：「今天是不是治萱值班」，連前輩都看不下去，每次都替她把值班手機拿到行天宮過香爐、保平安。

林治萱說，疫調工作雖然辛苦也很少人認識，病人、民眾也不會感謝你，工作上更是「獎勵很少、扣分很多」。但每次經過層層抽絲剝繭，找到關鍵足跡、感染源，「都會開心到差點尖叫出來」，彷彿解開一項難解的謎題，看到自己管理的轄區疫情成功獲得控制，內心也默默為守護了民眾的健康感到開心。

防疫這條路，每個人都是關鍵的小螺絲釘，雖然很微小卻缺一不可，林治萱說，未來疫調勢必會愈來愈多，希望民眾換個思維，把疫調當作和疫調人員分享最近14天的日常遊記，保護自己與親友，一起度過這次疫情。

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