新北協調4大超商推實聯制 4夜市自行停業防疫
新北市政府今天表示，日前邀集4大超商業者協商落實營業場所實聯制，此外，樹林興仁花園夜市等4大夜市也都宣布自行停業，以配合政府積極防疫。
新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫情升級三級警戒，新北市府已宣布多項管制措施，因應各超商的人流速度很快，市府表示，經協調，4大超商已完成新北市2200餘家門市的實聯制措施，新北市長侯友宜今天也對超商業者的配合表示感謝。
市府表示，防疫視同作戰，市府已公告進入超商、賣場或百貨公司等營業場所的區域內，皆需實施實聯制，且所有營業場所的餐飲區皆需設置隔板且梅花座，否則外帶，請所有民眾配合市府的防疫措施。
經發局表示，除了賣場等營業場所要採實聯制，4夜市配合市府防疫也宣布自行停業，分別是樂華夜市自17日起自行停業至5月23日，林口夜市即日起自行停業至5月28日，樹林興仁花園夜市即日起自行停業至6月3日，淡水沙崙夜市即日起自行停業至6月8日。
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