確診後先電話通知3種密切接觸者 應自我隔離

指揮中心今天呼籲，民眾獲確診通知應電話聯繫3種密切接觸者，如發病前3天至隔離前，曾共餐、同住或未戴口罩面對面15分鐘以上接觸者，應自我隔離健康監測。

衛福部疾管署預防醫學辦公室防疫醫師陳婉青下午在中央流行疫情指揮中心記者會表示，如民眾與新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診個案於症狀發生前3天至隔離前有密切接觸，如共同用餐、共同居住或曾面對面15分鐘以上接觸，應先留在家中自我隔離，等候衛生單位通知，除非有立即就醫需求，不可離開住所。

陳婉青說，有接觸過新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診個案，在家中應單獨一人一室，盡量和家人使用不同的衛浴設備，不要離開房間，在家中應避免與其他同住者接觸，特別是長者、幼兒或免疫力低下的同住家人。由家人準備食物飲水，不要和家人共餐或共用物品。

陳婉青提醒，接觸者應觀察自己是否出現新冠肺炎相關症狀，如發燒、流鼻水、咳嗽、倦怠、肌肉痠痛、頭痛、腹瀉、嗅味覺異常、呼吸急促等，若出現喘、呼吸困難、持續胸痛、胸悶、意識不清、皮膚或嘴唇或指甲床發青，應立刻聯繫119、衛生局或1922專線，依指示採檢禁乘大眾運輸工具。

指揮中心指揮官陳時中表示，高風險或已知有風險民眾完成採檢空窗期應高規格自我隔離，避免病毒擴散，確診後應誠實告知活動史，接到通報的密切接觸者應做好自我隔離，避免與家人接觸，落實戴口罩、勤洗手，若每一個人都提高警覺，對防疫就有幫助。

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