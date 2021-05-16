快訊

國中會考／各科錯幾題可拿A++？補教分析一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

確診後先電話通知3種密切接觸者 應自我隔離

中央社 / 台北16日電
衛福部疾管署預防醫學辦公室防疫醫師陳婉青表示，如民眾與確診個案於症狀發生前3天至隔離前有密切接觸，如共同用餐、共同居住或曾面對面15分鐘以上接觸，應先留在家中自我隔離，等候衛生單位通知，除非有立即就醫需求，不可離開住所。圖／指揮中心提供
衛福部疾管署預防醫學辦公室防疫醫師陳婉青表示，如民眾與確診個案於症狀發生前3天至隔離前有密切接觸，如共同用餐、共同居住或曾面對面15分鐘以上接觸，應先留在家中自我隔離，等候衛生單位通知，除非有立即就醫需求，不可離開住所。圖／指揮中心提供

指揮中心今天呼籲，民眾獲確診通知應電話聯繫3種密切接觸者，如發病前3天至隔離前，曾共餐、同住或未戴口罩面對面15分鐘以上接觸者，應自我隔離健康監測。

衛福部疾管署預防醫學辦公室防疫醫師陳婉青下午在中央流行疫情指揮中心記者會表示，如民眾與新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診個案於症狀發生前3天至隔離前有密切接觸，如共同用餐、共同居住或曾面對面15分鐘以上接觸，應先留在家中自我隔離，等候衛生單位通知，除非有立即就醫需求，不可離開住所。

陳婉青說，有接觸過新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診個案，在家中應單獨一人一室，盡量和家人使用不同的衛浴設備，不要離開房間，在家中應避免與其他同住者接觸，特別是長者、幼兒或免疫力低下的同住家人。由家人準備食物飲水，不要和家人共餐或共用物品。

陳婉青提醒，接觸者應觀察自己是否出現新冠肺炎相關症狀，如發燒、流鼻水、咳嗽、倦怠、肌肉痠痛、頭痛、腹瀉、嗅味覺異常、呼吸急促等，若出現喘、呼吸困難、持續胸痛、胸悶、意識不清、皮膚或嘴唇或指甲床發青，應立刻聯繫119、衛生局或1922專線，依指示採檢禁乘大眾運輸工具。

指揮中心指揮官陳時中表示，高風險或已知有風險民眾完成採檢空窗期應高規格自我隔離，避免病毒擴散，確診後應誠實告知活動史，接到通報的密切接觸者應做好自我隔離，避免與家人接觸，落實戴口罩、勤洗手，若每一個人都提高警覺，對防疫就有幫助。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

相關新聞

新北篩檢站未啟動 雙北民眾擠爆萬華

台灣新冠肺炎本土病例爆大量，連續兩天單日新增個案破百，尤其萬華地區確診多，萬華等地已設立社區採檢站，不過連日來每天大排長...

中華郵政宣布：明起雙北暫停上樓投遞包裹 收件人戴口罩

為因應雙北疫情警戒標準提升至第三級，考量郵差工作性質多與不特定民眾接觸，為免形成防疫破口，中華郵政公司今天宣布，明天開始...

北市新增第五處快篩站 5月15日快篩636人陽性率達10%

疫情拉警報，台北市今再度新增89例確診病例，其中萬華區58例。許多民眾一早就到台北市政府設置的快篩站檢測，造成各快篩站大...

新冠肺炎疫情升溫 全台頂呱呱、雙北鬍鬚張禁內用

台灣新冠肺炎疫情升溫，餐飲業防疫升級，頂呱呱全台門市及鬍鬚張雙北門市都禁止內用

新北永和比漾廣場縮短營業時間 商場接駁車暫停服務

因應雙北防疫升級第三級，繼環球購物中心全台七店、京站雙北三店宣布縮短營業時間後，永和比漾廣場也跟進在5月17日至5月28...

確診後先電話通知3種密切接觸者 應自我隔離

指揮中心今天呼籲，民眾獲確診通知應電話聯繫3種密切接觸者，如發病前3天至隔離前，曾共餐、同住或未戴口罩面對面15分鐘以上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。