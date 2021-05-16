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實聯制不統一 陳其邁：全國一體適用掃碼系統近日上路

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市長陳其邁下午到全聯視察物資整備情形。記者蔡孟妤／攝影
高雄市長陳其邁下午到全聯視察物資整備情形。記者蔡孟妤／攝影

新冠肺炎疫情升溫，各地賣場、商場展開實聯制，但許多商家首次辦實聯制，衍生不少亂象，也有個資外流疑慮。高雄市陳其邁今表示，高雄研發QR code系統已與行政院整合，將全國一體適用，這1、2天就可上線，更簡化落實實聯制。

商家昨起開始實聯制，但有的店家只提供QR code掃碼，讓不擅手機的老人家叫苦連天，有的店家要求每人都要實聯制掃碼，有的店家則多人只要一人代表即可，另也傳出有傳統市場只有部分時段有實聯制。

目前到不同賣場，不論手寫或手機掃碼，都要填一次姓名、電話，引發個資安全疑慮，另手寫實聯制，也有民眾擔心筆若無確實消毒，反而增加接觸傳染風險。

陳其邁今受訪表示，他有跟中央疫情指揮中心建議，像萬華或新北地區有可能跟確診個案接觸的人，應該要在健保資料庫註記，讓基層醫師跟醫療院所可以提高警覺，加以擴大篩檢。

陳其邁並表示，高雄市有建立自己一套QR code實聯制系統，早上高雄市政府跟行政院開過會，決定整合一套全國系統一體適用，從行政中心、運動中心、市政府圖書館或攤商都可適用，否則不同的店家用不同的系統，每次都要輸入一次姓名、電話很麻煩。

陳其邁說，乾脆用一個老少咸宜，大家都可以很簡便使用的QR code系統，透過公部門、私部門的整合，也能夠讓資料庫能夠受到政府監督。這個系統大概這1、2天就會上線，只要拍照，就會自動上傳，因為手機上面也本來就有電話，只要一個動作、最多兩個動作就會完成，如此實聯制才能夠真正落實。

傳高雄玉皇宮有外地來的進香團，陳其邁說，據他所知，這並非廟方邀請，是自己來的進香團，所以廟方也已請他們離開。他還是強調遶境、進香團等宗教活動均禁止，會了解狀況如何，看是否按照法令進一步處理。

有媒體指高雄有些排隊美食店內用沒有是照規範梅花座及使用隔板等，陳其邁說，餐廳如有內食就要落實隔板，保持社交距離等防疫規定，沒有的話會勸導，如再不改善就會開罰。

新冠肺炎 COVID-19 陳其邁 實聯制 高雄市

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