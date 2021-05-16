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強化通勤族實聯制 陳時中籲電子票證記名搭乘

中央社 / 台北16日電
陳時中今天下午在疫情記者會中表示，雙北市通勤族大多以捷運、公車為主要交通工具，但現行常見的電子票證如悠遊卡、一卡通、icash記名比例僅有約30%，呼籲民眾多使用記名搭乘，就能清楚記錄個案進出的站點、線路，強化實聯制。記者葉信菉／攝影
陳時中今天下午在疫情記者會中表示，雙北市通勤族大多以捷運、公車為主要交通工具，但現行常見的電子票證如悠遊卡、一卡通、icash記名比例僅有約30%，呼籲民眾多使用記名搭乘，就能清楚記錄個案進出的站點、線路，強化實聯制。記者葉信菉／攝影

新冠肺炎疫情升溫，地方政府憂心通勤族防疫問題。指揮中心指揮官陳時中今天呼籲，通勤族應將電子票證記名登記，強化實聯制，近日也將祭出新版實聯制政策。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土疫情升溫，多個縣市都傳出確診病例，中央流行疫情指揮中心昨天下午和各縣市召開視訊會議，共商防疫對策。

陳時中今天下午在疫情記者會中表示，昨天各縣市首長都關心通勤族的防疫問題，尤其雙北市通勤族大多以捷運、公車為主要交通工具，但現行常見的電子票證如悠遊卡、一卡通、icash記名比例僅有約30%，呼籲民眾多使用記名搭乘，就能清楚記錄個案進出的站點、線路，強化實聯制。

陳時中說，目前除了鼓勵使用電子票證的民眾強化記名搭乘，也將和交通部會研議如何落實實聯制，有相關決議會儘速公告。

指揮中心副指揮官陳宗彥表示，未來研議的實聯制作法，填假資料的可能性很低，預計這2天會有初步結論。

陳時中也呼籲，全體國民應力行防疫新生活，除了好還要做到更好，讓傳播率往下降，根據國外統計，只要能減少聚會人數、頻率，就能大幅降低疫情傳播率，呼籲減少非必要聚會、少外出，一旦要外出務必戴口罩、勤洗手，不要傳播假訊息，對任何訊息一定要查證。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒 實聯制 通勤族 陳時中

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