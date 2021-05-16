高市查察補習班！檢視座位保持安全社交距離或採梅花座

高雄市因應提升疫情警戒至準三級，市長陳其邁要求加強輔導補習班防疫。高雄市教育局今天到鳳山區、苓雅區、新興區多間補習班查察防疫作為，即刻檢視調整座位，保持安全社交距離或採取梅花座，確保補習班同步落實防疫工作，以高標準防疫措施。

高雄市政府教育局請補習班遵守防疫措施，包括師生全程配戴口罩、採實名制、進出量測體溫、在入口處強制手部消毒，並加強環境消毒。

高雄市教育局長謝文斌說，所有補習班應即刻檢視調整座位，保持安全社交距離或採取梅花座。禁止100人以上大班授課，應採分隔教室，並輔以視訊方式、分班上課或改為線上雲端課程等防疫作為。通風不佳教室、室內場所等防疫風險較高的授課或活動，也須優先改善。

教育局持續安排不定期查察補習班及兒童課後照顧服務中心，尤其舞蹈、瑜珈類等運動補習班，多屬室內密閉式教育學習場域，也須全程配戴口罩。若無法達到前述防疫要求，應暫停上課，再擇期補課。

教育局說明，補習班、兒童課後照顧服務中心如發燒或出現呼吸道症狀，應盡速就醫不上課，並通報衛生單位。民眾都要做好健康自主管理，杜絕各種病毒感染源。 高雄市教育局查察補習班，要求即刻檢視調整座位，保持安全社交距離或採取梅花座。圖／高雄市教育局提供

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