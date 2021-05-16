超商防疫升級！若未戴口罩店員可婉拒提供服務

國內疫情急速升溫，雙北昨天宣布升級為第三級警戒，多個縣市嚴正以待，相繼宣布進入準三級防疫，國內四大超商也跟著升級防疫措施。中、北部地區已實施實聯制並關閉所有座位區及廁所，此外，也有部分超商停售「開放式熱食」；高雄也有多家超商，公告若顧客未戴口罩，店員可婉拒提供服務。

本土確診個案暴增，高雄市宣布採準三級防疫，並把防疫層級提升到「等同第三級」的防疫措施；各營業場所規定新的防疫規定，也跟著升級。

雙北地區進出超商皆採實聯制，高雄地區的超商，雖未開始採用實聯制，但已在門口貼出公告指出，防疫期間，依法入店需戴口罩，如未攜帶口罩，門市有提供口罩販售服務，若仍不戴口罩，未維護健康，店員可婉拒提供服務。

目前已有多個營業場需採實聯制，必須拿筆填寫資料，為防筆太多人使用，有累積病毒的疑慮，便有民眾呼籲，隨身帶筆，以防共用同一支筆增加染疫風險；此外，也有其他營業場所，改以掃QR code由手機登機的方式，來替代拿筆填寫。

高雄各區公所考量，民眾重復拿筆簽名，有染疫風險，因此，上周便將筆筒分為已消毒區筆筒，以及使用後未消毒的筆筒，並隨時由現場志工或工作人員擦拭消毒，以利民眾使用。 高雄各區公所考量，民眾重復拿筆簽名，有染疫風險，因此，上周便將筆筒分為已消毒區筆筒，以及使用後未消毒的筆筒，並隨時由現場志工或工作人員擦拭消毒，以利民眾使用。記者陳弘逸／攝影 高雄多家超商門口張貼公告指出，依法入店需戴口罩，如未攜帶口罩，門市有提供口罩販售服務，若仍不戴口罩，未維護健康，店員可婉拒提供服務。記者陳弘逸／攝影

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