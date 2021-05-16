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【確診縣市地圖】再爆206例 雙北分布區域以萬華、板橋病例最多

周玉蔻搶先報確診是否開罰 陳時中：講數目有違法嗎？

信義區如空城、捷運站空蕩蕩 網友驚呼：來到異世界

聯合新聞網 / 綜合報導
捷運板南線善導寺站空無一人。圖擷自路上觀察學院
捷運板南線善導寺站空無一人。圖擷自路上觀察學院

國內昨（15）日暴增180例本土確診個案，為了防堵疫情行政院宣布將雙北提升至第三級防疫警戒，呼籲雙北市民不要出門，並做好相關防疫措施。昨日就有一名網友在臉書社團《 信義區三兩事 》中PO文提到，自己下午騎車到台北市信義區時發現，整個信義區購物區宛如空城，與以往看到人潮滿滿的樣子有很大的差別，不少網友也紛紛直呼「很自律！」

原PO在文中表示，昨日下午2點騎車經過北市信義區，包括新光三越購物區、信義誠品和香堤大道廣場幾乎空無一人，僅有零星外送人員駐足，他也說道「我沒有與人接觸，Neo19那裡我暫時不敢去」。

也有網友在《 路上觀察學院 》社團中PO出捷運板南線空蕩蕩的場景，從照片中可見，板南線善導寺站沒有任何人潮，讓原PO忍不住說「是我眼花嗎？來台北近10年第一次看到板南線空蕩蕩，轉頭只有我下車，難免有些害怕」。

PO文一出後，立刻引來大批網友熱議，吸引超過2萬人按讚，並紛紛留言回應，「感覺穿越到異世界」、「國外之前也是這樣，現在換台灣了」、「不要覺得這樣很訝異，如果這時候還是人擠人才應該要訝異，至少台灣人還有危機意識」、「這個車站應該從來沒有這樣過吧」、「北車也沒人，很驚訝」、「現在捷運上也都小貓兩三隻」、「沒看過這麼空的信義商圈」。

也有許多網友讚賞台灣人的自律，「應該引以為傲，好自律的國人」、「這是好事，表示大家開始知道乖乖在家才是最安全的」、「台灣人集體抗疫，待在家裡最安全」、「民眾很自律，已經開始自己封城了」。

信義商圈宛如空城。圖擷自信義區三兩事
信義商圈宛如空城。圖擷自信義區三兩事

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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