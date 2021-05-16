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是否戴2層口罩引熱議 專家指戴好戴滿較重要

中央社 / 台南16日電

網路近日流傳一名美國華裔醫師透過臉書發文指稱，美國CDC發布報告指出，在醫療口罩外層多戴一層布口罩可減少病毒傳播，台南市政府衛生局長許以霖說，正確戴好口罩比較重要。

網路上近日流傳一名美國華裔醫師Justin Yang透過臉書發文表示，美國疾病預防管制中心（美國CDC）今年2月發布的研究報告指出，在外科口罩外再多戴一層布料口罩，可以減少90%以上的病毒傳播，發文中並鼓勵台灣民眾戴兩層口罩，這篇文章在台灣引發民眾熱烈討論。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在昨天的指揮中心記者會中表示，醫療用口罩經過檢驗合格，基本上在防疫上是夠的，如果換得了氣，多戴幾層也沒關係，如果換不了氣，一直拿下口罩，反而形成防疫破口。

本身為醫師的許以霖今天告訴中央社記者，雖然多戴一層口罩可以多一點阻隔的機會，但其實合格的醫療口罩本來就有兩層，一層防生物、一層防水，只要能確實戴好，基本上防護能力是足夠的，如果真的很在意防護力，那選擇N95口罩會比兩層一般口罩更好。

許以霖表示，就如陳時中所說，如果能換得了氣當然沒關係，但不論是戴N95或是兩層一般口罩，對一般民眾來說會比較不舒服，若常常拿下來透氣，反而增加沒有確實戴好口罩的風險。

擁有美國耶魯大學公共衛生碩士學位的台南市長黃偉哲表示，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳昨天也說口罩戴一層是夠的，市府在第一線防疫實務上發現，現在還有很多人連一層都不願意戴好，這才是讓大家最擔心的。

「科學的養生保健」站長林慶順則在網站上撰文指出，美國CDC於2月19日發布的「發病與死亡率每周報告」是在闡述兩種口罩佩戴方式，報告結論認為「有多種簡單的方法可以使口罩更好地貼合」，而戴兩層口罩只是選項之一，非唯一選項。

「科學的養生保健」網站文章中指出，美國CDC網站在4月6日更新提升口罩防護的佩戴方式，要點是緊密貼合與容易呼吸，也就是說，如果戴兩層口罩會造成使用者呼吸困難，那就不是正確的佩戴方法。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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