疫情升溫 萬華警分局長率同仁施打疫苗

國內疫情升溫，台北市警察局萬華分局今天表示，萬華區為防疫重點區，警方不分晝夜協助快篩站安維和疫調，政府也協調讓局內員警優先施打疫苗，以安心協助防疫。

萬華分局今天發布新聞稿表示，因萬華區為防疫重點區域，全局總動員不分日夜、馬不停蹄地全力協助快篩站安全秩序維護，以及相關疫調工作，為保障員警身體健康和安全，中央及地方政府特別指示應協調讓萬華分局員警同仁能於15、16日優先施打疫苗，以安心投入防疫工作，無後顧之憂。

為鼓勵局內員警踴躍施打疫苗、增強免疫，萬華分局說，分局長張隆興上午8時也親率同仁前往和平醫院施打疫苗，以持續維護治安、協助防疫、穩定社會。

由於有網友在臉書「靠北警察」發表圖文表示「還有沒有哪個長官不知所進退還在逼績效的」，圖片內容顯示為張隆興發訊說，「防疫期間大家辛苦，績效還是要加油」，偵查隊長陳偉仁隨即也發訊說，「分局長第一次在群組PO出對於績效不滿，大家要知所進退啊」。

對此，萬華分局說，經查上述發文截圖為市警局於5月13日公布打詐績效，因局內成績不佳，分局長才在群組PO文鼓勵大家，陳偉仁隨後才轉貼到偵查隊群組，請大家將手上現有績效案子報出，並無要求持續加強查緝之意。

此外，疫情爆發後，警政署也停止辦理所有專案評核，萬華分局所有員警現正全力投入「防疫」抗戰。

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