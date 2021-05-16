快訊

【確診縣市地圖】再爆206例 雙北分布區域以萬華、板橋病例最多

周玉蔻搶先報確診是否開罰 陳時中：講數目有違法嗎？

疫情升溫 萬華警分局長率同仁施打疫苗

中央社 / 台北16日電

國內疫情升溫，台北市警察局萬華分局今天表示，萬華區為防疫重點區，警方不分晝夜協助快篩站安維和疫調，政府也協調讓局內員警優先施打疫苗，以安心協助防疫。

萬華分局今天發布新聞稿表示，因萬華區為防疫重點區域，全局總動員不分日夜、馬不停蹄地全力協助快篩站安全秩序維護，以及相關疫調工作，為保障員警身體健康和安全，中央及地方政府特別指示應協調讓萬華分局員警同仁能於15、16日優先施打疫苗，以安心投入防疫工作，無後顧之憂。

為鼓勵局內員警踴躍施打疫苗、增強免疫，萬華分局說，分局長張隆興上午8時也親率同仁前往和平醫院施打疫苗，以持續維護治安、協助防疫、穩定社會。

由於有網友在臉書「靠北警察」發表圖文表示「還有沒有哪個長官不知所進退還在逼績效的」，圖片內容顯示為張隆興發訊說，「防疫期間大家辛苦，績效還是要加油」，偵查隊長陳偉仁隨即也發訊說，「分局長第一次在群組PO出對於績效不滿，大家要知所進退啊」。

對此，萬華分局說，經查上述發文截圖為市警局於5月13日公布打詐績效，因局內成績不佳，分局長才在群組PO文鼓勵大家，陳偉仁隨後才轉貼到偵查隊群組，請大家將手上現有績效案子報出，並無要求持續加強查緝之意。

此外，疫情爆發後，警政署也停止辦理所有專案評核，萬華分局所有員警現正全力投入「防疫」抗戰。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

延伸閱讀

江啟臣：蘇貞昌應接手指揮官讓陳時中專心防疫

日本沖繩疫苗接種搞烏龍 僅施打生理食鹽水

在家拼防疫 王品、Smith & Wollensky牛排外帶享優惠

築起防護罩！台中和平警分局各所防疫隔板加強版完工

相關新聞

信義區如空城、捷運站空蕩蕩 網友驚呼：來到異世界

國內昨（15）日暴增180例本土確診個案，為了防堵疫情行政院宣布將雙北提升至第三級防疫警戒，呼籲雙北市民不要出門，並做好相關防疫措施。昨日就有一名網友在臉書社團《 信義區三兩事 》中PO文提到，自己下午騎車到台北市信義區時發現，整個信義區購物區宛如空城，與以往看到人潮滿滿的樣子有很大的差別，不少網友也紛紛直呼「很自律！」

民眾瘋搶物資！ 全聯員工吐心聲嘆「拜託大家做到這兩點」

本土疫情升溫，雙北升三級警戒，也讓各大賣場出現「搶物資風潮」。而一名全聯女員工也發文，提醒民眾盡量做到兩件事，引發廣大迴響。

高市查察補習班！檢視座位保持安全社交距離或採梅花座

高雄市因應提升疫情警戒至準三級，市長陳其邁要求加強輔導補習班防疫。高雄市教育局今天到鳳山區、苓雅區、新興區多間補習班查察...

單日本土病例創新高！京站、環球首度縮短營業時間

今日新增206例本土病例，再創單日新高，針對疫情逐日緊繃，繼環球購物中心今日宣布縮短商場營業時間後，京站時尚廣場也跟進調...

疫情重災區 萬華警優先開始打疫苗

萬華區是台北市新冠肺炎疫情重災區，警政署長陳家欽在昨天的全國警察首長視訊會議中，拜託內政部協助身處防疫第一線的萬華警分局...

超商防疫升級！若未戴口罩店員可婉拒提供服務

國內疫情急速升溫，雙北昨天宣布升級為第三級警戒，多個縣市嚴正以待，相繼宣布進入準三級防疫，國內四大超商也跟著升級防疫措施...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。