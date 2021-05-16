提升專責病床量能 侯友宜召18家責任醫院會商

新冠肺炎確診病例增加，為提升新北市18家急救責任醫院專責病床量能，市長侯友宜今天上午召集各醫院會商，要求提升收治量能；雙和醫院表示，將減收輕症病人，籲請民眾配合。

疫情升溫，因應確診個案篩檢個案快速增加，對防疫醫療調度形成莫大壓力，新北市長侯友宜今天邀集全市18家急救責任醫院院長，共同討論提升醫療收治及篩檢量能，防堵疫情擴散。

新北市衛生局長陳潤秋指出，目前新北市核准開設專責病床數共計264床，尚可收治專責床數僅剩餘67床；近來篩檢量激增10倍，每日採檢量已經破千，使得防疫醫療人力緊繃。

會中針對擴大開設專責病房，設置戶外採檢站，擴大篩檢進行討論。侯友宜表示，依照去年兵棋推演規劃，在專責病房不夠用的時候，衛生局將分階段徵用各院病房。同時提升篩檢量能，必要時協助設立社區篩檢站，降低社區群聚感染風險，防堵疫情擴散。

雙和醫院也宣布，雙和醫院為新北市防疫隔離醫院，肩負收治重症後送責任，為能儲備重度醫療能量，啟動執行服務降載計畫。即日起暫停民眾接駁車服務及暫停全院各項非緊急處置服務。為能提高床位有效利用，順利接收政府機關轉介病人，將開始執行病床挪移及減收輕症病人，籲請民眾配合。

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