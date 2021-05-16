民眾瘋搶物資！ 全聯員工吐心聲嘆「拜託大家做到這兩點」

本土疫情升溫，雙北升三級警戒，也讓各大賣場出現「搶物資風潮」。而一名全聯女員工也發文，提醒民眾盡量做到兩件事，引發廣大討論。

這名店員在Dcard發文，表示這陣子疫情升溫，一堆人瘋狂到全聯囤貨，要結帳的人不但繞了店內一整圈，甚至還排到門口外面。她表示：「全聯員工真的很辛苦，說是為了賺錢，但加上疫情，真的忙不太過來，請體諒我們」。

接著她列出兩點希望客人做到的事，第一個是「不要一直問說貨沒了，什麼時候會到」原PO指出，貨沒了就是沒了，什麼時候到，店員也不知道，尤其現在事情有夠多，帳都結不完了，心態上會很焦慮，「真的是要看物流，貨都叫了，不來我們也沒辦法啊！」

第二點則是「提前準備好現金，或將pxpay、會員打開」，她也直白寫下：「到你結帳了才在那邊摸摸摸，拖超久，疫情爆發，客人多到不行，我們真的沒空等你一塊錢、一塊錢慢慢拿，時間真的很趕」。

最後原PO也說，沒想到疫情爆發這麼快，她很感謝那些一直遵守規定戴口罩的客人，也謝謝他們的打氣，一句「辛苦了」都是員工上班的動力。

網友也在底下留言表示：「真的辛苦了」、「也要請你們保護好自己，畢竟一群人擠在賣場搶購也是群聚了」、「我之前也在全聯打工，真的是快發瘋，尤其是忙的要死，還一直遇到奧客，請支援收銀」、「服務業真的辛苦」；不過也有網友認為，關於貨物的事情，客人就是不清楚才會問的，而告訴消費者不清楚的地方，也是員工的職責之一。

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