快訊

周玉蔻搶先報確診是否開罰 陳時中：講數目有違法嗎？

雙北共同宣布：國三、高三生可在家不到校上課

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民眾瘋搶物資！ 全聯員工吐心聲嘆「拜託大家做到這兩點」

聯合新聞網 / 綜合報導
位於板橋的全聯福利中心塞滿人潮，所有走道都擠滿人潮。記者王敏旭／攝影
位於板橋的全聯福利中心塞滿人潮，所有走道都擠滿人潮。記者王敏旭／攝影

本土疫情升溫，雙北升三級警戒，也讓各大賣場出現「搶物資風潮」。而一名全聯女員工也發文，提醒民眾盡量做到兩件事，引發廣大討論。

這名店員在Dcard發文，表示這陣子疫情升溫，一堆人瘋狂到全聯囤貨，要結帳的人不但繞了店內一整圈，甚至還排到門口外面。她表示：「全聯員工真的很辛苦，說是為了賺錢，但加上疫情，真的忙不太過來，請體諒我們」。

接著她列出兩點希望客人做到的事，第一個是「不要一直問說貨沒了，什麼時候會到」原PO指出，貨沒了就是沒了，什麼時候到，店員也不知道，尤其現在事情有夠多，帳都結不完了，心態上會很焦慮，「真的是要看物流，貨都叫了，不來我們也沒辦法啊！」

第二點則是「提前準備好現金，或將pxpay、會員打開」，她也直白寫下：「到你結帳了才在那邊摸摸摸，拖超久，疫情爆發，客人多到不行，我們真的沒空等你一塊錢、一塊錢慢慢拿，時間真的很趕」。

最後原PO也說，沒想到疫情爆發這麼快，她很感謝那些一直遵守規定戴口罩的客人，也謝謝他們的打氣，一句「辛苦了」都是員工上班的動力。

網友也在底下留言表示：「真的辛苦了」、「也要請你們保護好自己，畢竟一群人擠在賣場搶購也是群聚了」、「我之前也在全聯打工，真的是快發瘋，尤其是忙的要死，還一直遇到奧客，請支援收銀」、「服務業真的辛苦」；不過也有網友認為，關於貨物的事情，客人就是不清楚才會問的，而告訴消費者不清楚的地方，也是員工的職責之一。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒 全聯

延伸閱讀

沒品！男大生「用腳按電梯」還發文 網轟爆：哪來的猴子

口罩才剛漲價！藥局逛完一圈瞬間再貴50塊 客氣炸：垃圾商人

看好了世界！網友「21字」信心喊話台灣防疫 阿滴也轉發

超前部署！高嘉瑜PO出存糧照 被抓包麻油雞過期半個月

相關新聞

信義區如空城、捷運站空蕩蕩 網友驚呼：來到異世界

國內昨（15）日暴增180例本土確診個案，為了防堵疫情行政院宣布將雙北提升至第三級防疫警戒，呼籲雙北市民不要出門，並做好相關防疫措施。昨日就有一名網友在臉書社團《 信義區三兩事 》中PO文提到，自己下午騎車到台北市信義區時發現，整個信義區購物區宛如空城，與以往看到人潮滿滿的樣子有很大的差別，不少網友也紛紛直呼「很自律！」

民眾瘋搶物資！ 全聯員工吐心聲嘆「拜託大家做到這兩點」

本土疫情升溫，雙北升三級警戒，也讓各大賣場出現「搶物資風潮」。而一名全聯女員工也發文，提醒民眾盡量做到兩件事，引發廣大迴響。

高市查察補習班！檢視座位保持安全社交距離或採梅花座

高雄市因應提升疫情警戒至準三級，市長陳其邁要求加強輔導補習班防疫。高雄市教育局今天到鳳山區、苓雅區、新興區多間補習班查察...

單日本土病例創新高！京站、環球首度縮短營業時間

今日新增206例本土病例，再創單日新高，針對疫情逐日緊繃，繼環球購物中心今日宣布縮短商場營業時間後，京站時尚廣場也跟進調...

疫情重災區 萬華警優先開始打疫苗

萬華區是台北市新冠肺炎疫情重災區，警政署長陳家欽在昨天的全國警察首長視訊會議中，拜託內政部協助身處防疫第一線的萬華警分局...

超商防疫升級！若未戴口罩店員可婉拒提供服務

國內疫情急速升溫，雙北昨天宣布升級為第三級警戒，多個縣市嚴正以待，相繼宣布進入準三級防疫，國內四大超商也跟著升級防疫措施...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。