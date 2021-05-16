民眾瘋搶物資！ 全聯員工吐心聲嘆「拜託大家做到這兩點」
本土疫情升溫，雙北升三級警戒，也讓各大賣場出現「搶物資風潮」。而一名全聯女員工也發文，提醒民眾盡量做到兩件事，引發廣大討論。
這名店員在Dcard發文，表示這陣子疫情升溫，一堆人瘋狂到全聯囤貨，要結帳的人不但繞了店內一整圈，甚至還排到門口外面。她表示：「全聯員工真的很辛苦，說是為了賺錢，但加上疫情，真的忙不太過來，請體諒我們」。
接著她列出兩點希望客人做到的事，第一個是「不要一直問說貨沒了，什麼時候會到」原PO指出，貨沒了就是沒了，什麼時候到，店員也不知道，尤其現在事情有夠多，帳都結不完了，心態上會很焦慮，「真的是要看物流，貨都叫了，不來我們也沒辦法啊！」
第二點則是「提前準備好現金，或將pxpay、會員打開」，她也直白寫下：「到你結帳了才在那邊摸摸摸，拖超久，疫情爆發，客人多到不行，我們真的沒空等你一塊錢、一塊錢慢慢拿，時間真的很趕」。
最後原PO也說，沒想到疫情爆發這麼快，她很感謝那些一直遵守規定戴口罩的客人，也謝謝他們的打氣，一句「辛苦了」都是員工上班的動力。
網友也在底下留言表示：「真的辛苦了」、「也要請你們保護好自己，畢竟一群人擠在賣場搶購也是群聚了」、「我之前也在全聯打工，真的是快發瘋，尤其是忙的要死，還一直遇到奧客，請支援收銀」、「服務業真的辛苦」；不過也有網友認為，關於貨物的事情，客人就是不清楚才會問的，而告訴消費者不清楚的地方，也是員工的職責之一。
▪【今日疫情懶人卡】本土+206！中華郵政、大立光、富邦金員工 證實確診
▪【全台確診地圖】中部也爆出！暴增180例遍佈七縣市
▪【懶人卡】雙北防疫升至三級 生活有哪些改變？
▪【Q&A】萬華疫情嚴峻！北市快篩站在哪、誰需篩檢?
▪【最新數據】中日本近半地區呈爆炸性感染擴大 新加坡要求台入境旅客隔離21天
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言