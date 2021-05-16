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因應疫情 司法院台北地方法院全面消毒

中央社 / 台北16日電

雙北進入第三級防疫警戒，司法院今天上午起，就司法大廈的公共區域進行全面消毒；台北地方法院昨天下午起，已在司法新廈本部除菌消毒，今天下午就新店院區全面消毒。

台北市、新北市進入第三級防疫警戒，司法院長許宗力昨天主持防疫會議，決議強化相關防疫措施。

司法院表示，即日起至28日止，轄區位於台北市、新北市的各級法院，除具時效性（如被告在押、宣示判決）、緊急性（如強制處分、證據保全）、必要性案件，仍應開庭外，原則上暫緩開庭，也暫緩舉辦有院外人員參與的業務或活動，其他審判及行政工作（如閱卷、撰寫判決書）如常進行。

司法院指出，原則上暫緩開庭的法院包括最高法院、最高行政法院、懲戒法院、台灣高等法院、台北高等行政法院、智慧財產法院、台北地方法院、士林地方法院、新北地方法院、基隆地方法院。

司法院另決議，加強進入機關人流管制，進入法院人員採實聯制，需填寫「健康聲明及實聯制登記表」，並應量測體溫、手部消毒、全程戴口罩。

為確保辦公環境安全，司法院今天上午9時，就司法大廈公共區域進行全面消毒，依序從院本部、南棟停車場到北側花園，後續也將視疫情發展，適時消毒。

另外，位於司法新廈的台北地方法院昨天下午起進行院本部的除菌消毒。北院指出，新店院區A、B棟將於今天下午4時進行除菌消毒。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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