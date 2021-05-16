口罩才剛漲價！藥局逛完一圈瞬間再貴50塊 客氣炸：垃圾商人

疫情大爆發，昨（15）日台灣本土確診新增病例來到180例，有網友就發文表示，當天到藥局買口罩，瞬間漲價50元，引起不少討論。

原PO昨天在臉書社團《爆怨2公社》發文，指出自己去藥局買紗布，順便問問口罩，原本店員跟他說一盒249元，結果條碼刷下去後，見對方又面露尷尬：「呃…剛剛漲價變299了」、「抱歉，電腦上都有時間，剛好幾分鐘前調漲的。」

原PO聽到後相當錯愕，店員續指：「之前還219，249也是昨天才調整的」，無奈之下他最後只買紗布，並對商人趁著疫情升溫漲價的行為，感到相當傻眼，「X林涼的垃圾商人」。

對此，網友紛紛表示：「口罩並沒有缺貨，但缺德的是商人」、「股票如果能這樣漲就好了」、「直接檢舉打擊奸商」、「消基會無法可罰嗎？這種坐地起價的可以檢舉吧」。