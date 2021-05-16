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影／台南市進入準三級 新規定室內室外強制戴口罩

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市長黃偉哲上午前往開元市場宣導防疫。記者修瑞瑩／攝影
台南市長黃偉哲上午前往開元市場宣導防疫。記者修瑞瑩／攝影

台南市政府昨天晚間宣布進入「準三級」防疫階段，市長黃偉哲今天表示，事實上並沒有準三級這個規定，主要是提醒民眾加強防疫，而台南市在準三級階段，針對違反規定「假關門、真營業」店家，除了開罰，還會加碼公布店名，同時也要求民眾不論在室內或室外都要帶好口罩。

黃偉哲上午前往北區開元市場宣導民眾戴口罩，並解釋了什麼是準三級，他表示就是二級加碼、但是三級未到。

他表示，包括高雄、桃園、新竹、嘉義、雲林、花蓮等縣市，都還沒有病例就宣布進入準三級，所以台南市昨天晚上也跟進，事實上行政院並沒有準三級的規定，但是各縣市可以針對自己的情況因地制宜，實施比第二級更嚴格的規定。

他表示，台南市針對17大行業即曰起停止營業，但昨天晚上警方有查獲部分店家家關門、真營業，台南市今天會公布這些店家的名字，讓民眾知道到底是哪些不遵守規定，有可能成為防疫破口。

同時二級的規定是民眾在室內一定強制戴口罩，但是室外並沒有強制，而台南市進入準三級，將強制民眾室內室外都要戴好口罩。

17大行業包括1.視聽歌唱業、2.三溫暖業、3.舞廳業、4.舞場業、5.酒店（家）業、6.酒吧業、7.特種咖啡茶室業、8.電子遊戲場、9.釣蝦場、電子遊戲、KTV、複合店、10.網咖、11.夜店（PUB)、12.理容按摩視聽複合店、13.按摩、油壓、養生舘、14.陪侍小吃部、15.護膚店、16資訊休閒業（主題餐廳）、17.休閒麻將舘。

黃偉哲表示，目前夜市是規定不能在現場吃東西，只能打包外帶，很多人希望夜市能停止營業，但是如果夜市停了、市場要不要停？大賣場要不要停？像台北很多人擠進大賣場排隊結帳，染疫的風險更高，而且夜市的攤商有很多是弱勢，如果關閉夜市將影響生計，台南市目前暫時沒有打算要關閉夜市。

台南市長黃偉哲上午前往開元市場宣導防疫。記者修瑞瑩／攝影
台南市長黃偉哲上午前往開元市場宣導防疫。記者修瑞瑩／攝影

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