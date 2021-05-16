超前部署！高嘉瑜PO出存糧照 被抓包麻油雞過期半個月

雙北升級成三級警戒，不少民眾都到賣場搶物資，而民進黨立委高嘉瑜昨（15）日PO出一張照片，可以看到桌上有好多食物，包括冰棒、四神湯、麻油雞等，她表示這些都是在過年前就「超前部署」先買好的，不料有眼尖網友發現，其中的麻油雞竟然已經過期半個月。

高嘉瑜在臉書發文，表示在過年前就已經超前部署，所以冰箱很多存糧，讓她在夏天還能吃到麻油雞。她也呼籲民眾別急著去賣場群聚，「盤點一下冰箱，你會發現很多意外的驚喜」。

而網友也在底下留言：「我過年也買一堆，現在派上用場」、「很多阿嬤多年前就已經做好超前部署了」、「委員的冰箱跟房間一樣可觀嗎」、「枕頭也要備庫」。

也有眼尖網友發現，麻油雞包裝的製造日期是2月1日，保存期限則是90天，換算下來，已經過期15天了。網友紛紛直呼：「吃完了嗎？麻油雞好像過期了」、「先看看保存期限」、「先確認是否在保存期限內吧！妳的生活方式讓人沒有安全感」、「原來不只床鋪沒整理」。