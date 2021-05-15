整理包／全台堵疫情！13縣市升「防疫準三級」看各縣市禁令規定

疫情急速升溫，今天本土確診案例達180人，雙北宣布警戒等級從15日起到28日升級為第三級警戒，為期兩週。各縣市也嚴正以待，紛紛祭出應變措施，共有13縣市宣布進入準三級防疫，包括桃園、新竹、苗栗、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、宜蘭、花蓮、台東。基隆則宣布採「等同第三級」防疫措施，台中市、澎湖維持二級。

三級警戒： 台北市、新北市。 準三級警戒： 桃園市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣。 二級警戒： 基隆市（維持二級，採「等同第三級」防疫措施）、台中市、澎湖。

宜蘭 非必要不要外出若出門配戴口罩

「宜蘭宣布進入準三級防疫。」非必要不要外出，若出門全程配戴口罩，避免室內5人，室外10人以上的聚會及活動。

宜蘭縣16處風景區關閉至6月8日，林務局羅東林區管理處考量轄區鄰近雙北，今天也決定多處景點即起封閉至5月28日，包含太平山國家森林遊樂區、羅東林業文化園區、員山生態教育館、南澳生態教育館、冬山生態館，以及自然步道。...more

基隆採「等同第三級」防疫措施

林右昌說基隆維持在第二級警戒區域，沒有繼續升高到第三級，這表示基隆的防疫工作做的非常的確實跟徹底。今天全台有180例確診，而基隆仍然僅僅維持只有增加了一例，很不容易。

林右昌表示，北北基桃是一個首都生活圈，基隆在2天前就已經提升防疫作為，並且採取了等同第三級警戒區域的防疫因應措施，也就是除了「停止室內5人以上、室外10人以上之家庭聚會（同住者不計）和社交聚會」以及「關閉電影院」之外，都已經徹底落實。...more

桃園宣布「準三級」 四大夜市停業、宗教社團活動全停

桃園市宣布桃園市防疫警戒提升到「準三級」，呼籲市民避免群聚、餐會或各種聚會，「這個時間，在家是最好的方案」。有文化場館、運動場館、社福場館和休閒娛樂場館，以及桃園、八德、中壢和龍潭等4大夜市，即日起均停業到5月28日，其他營業場所如維持營業，要嚴格執行「實名制」，並採取滾動式檢討，如果有傳播風險，視狀況調整。...more

新竹縣 特定行業及場館停止營業

20大休閒娛樂場所從今晚6時開始停業至6月8日，包括歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店、MTV、KTV、理容院、指壓按摩場所、健身中心、保齡球館、撞球場、室内螢幕式高爾夫練習場、遊藝場所、電子遊戲場、資訊休閒場所、休閒麻將館。

縣府則擴大辦理包含5類行業，釣蝦場、陪侍小吃部、護膚店、夜市、溫泉業及其他類似高風險場所，同樣從今晚6點開始停業。

社會處則說，托嬰中心謝絕訪客、托育資源中心暫停對外開放，兒少、身心障礙、老人住宿型機構及長照機構原則暫停探訪，社區關懷據點和長青學苑均暫停運作，並要求社運、身心障礙、婦女及新住民團體等辦理各項補助活動，全面停止辦理。...more

苗栗縣 9大防疫指引

苗栗縣政府傍晚宣布啟動「準」第三階段相關管制措施，即日起依照中央疫情指揮中心警戒三級規範相關措施辦理，需遵守 9 大防疫指引，關閉縣內休閒娛樂中心、禁止進香團繞境，國中、小學校園停止對外開放及社團停止交接活動。...more

台中3禁令 今起11大場所、夜市、宗教暫停營業活動

未宣佈升級三級，但即日起實施「三大措施」，包含11大場所暫停營業、11處夜市暫停營業、宗教場所暫停團體活動且禁止大型遊覽車進入停放，原則實施至6月8日止，並視疫情發展滾動調整。。...more

南投30項管制 限制公務員到雙北

南投決議升級管制30項新措施，力求在最低限度影響民生的考量下，升級「準三級警戒」，除遊客流量管制、限制縣內公務員赴疫情縣市開會和前往雙北。

縣管風景區採總量管制、遊艇業限乘5成、螢火蟲季活動取消；餐廳鼓勵外帶，採實聯制加強清消安全社交距離；四大超商關閉用餐區鼓勵外帶；文化局藝文活動暫緩或取消，電影院依照中央要求加強管制清消實聯制，游泳池管制暫停開放，社區大學、部落大學、婦女大學、老人大學停課。...more

雲林縣 推行12項管制禁令措施

雲林縣府今天下午召開緊急防疫應變會議，作出十二項防制和禁令措施，全縣進入準三級的防疫應變，禁止進香或夜市等群聚，尤其運銷台北萬華一帶的西螺果菜市場人車務必嚴格管制，運菜到台北的車子返鄉前務必落實清消才能回鄉，以保安全。...more

嘉義縣祭11項措施 夜市和特定行業停業

祭出11措施，勒令特定行業停業至6月8日，各觀光景點也應全面落實實名制，全面防堵疫情。公務人員非必要性不要到雙北洽公、活動，必要參加者，務必做好防疫措施。...more

防疫警戒11項措施：

一、外出全程戴口罩，避免參加集會及活動。二、關閉休閒娛樂場所(視聽歌唱、理容業、健身中心等)。 三、關閉夜市。四、人民團體及合作社停辦集會活動。五、停止進香團與遶境相關活動。六、宗教祭祀場所活動應落實實聯制與社交距離並加強清潔消毒。七、停止校園對外開放及停辦校外活動。八、觀光景點及場館應落實人流管制，無法管制者一律要求關閉。九、職場及工作處所須落實防疫規定。十、宴席活動建議延期或停止辦理。十一、啟動醫療應變防疫SOP。

嘉義市 夜市攤販即日禁止營業至28日

本月28日前，戶外教學畢旅一律停辦，夜市攤販暫停營業，公務員及市民不鼓勵到三級警戒區洽公、旅遊。...more

台南 娛樂場所停業到28日

5月15日到5月28日，各類娛樂場所即日起停止營業，民眾外出時全程戴口罩、避免不必要移動、活動或集會。其他未限制的場所必須採取實名制、分流控管，並維持中央指揮中心指示。

夜市雖暫時未關閉，但防疫單位特別要求店家禁止內用、一律改採外帶，禁止邊走邊吃，學校畢業典禮採線上、不邀請家長參加，畢旅取消，國中小不開放民眾進入，操場、館舍也都不外借。...more

高雄市8大行業關閉 請民眾儘量不到雙北

高雄包括八大行業及觀展場所都要求暫時關閉。他強調，國內已是一日生活圈，尤其南北雙城更是往來頻繁，因此強化防疫，也建議業務往來，以視訊替代，一般民眾近期盡量不到雙北。

宗教部分全面停止進香團與遶境，寺院、宮廟、教會等活動應落實實聯制與社交距離。高中職以下校園停止對外開放，取消畢業旅行，畢業典禮改為線上舉行，亦停止社團及跨縣市交流。...more

屏東 宗教場所落實實聯制

縣立圖書館及社福等公有館舍、社區關懷據點、原鄉文健站暫停開放，一切以防疫為優先。休閒娛樂場所也關閉、停止進香團及遶境活動、宗教場所落實實聯制、國中小學校園停止對外開放、社團停止交接活動等外，防疫全面提升。...more

花蓮 東大門夜市、公有館舍明起關閉

明天舉行的春季集團結婚、原住民族聯合豐年節大會舞徵選決賽都將延期，東大門夜市今起僅能外帶，明天開始東大門與縣內流動夜市都停止營業，後續視疫情狀況，滾動式修正。...more

台東 取消多項活動

即日起至6月8日關閉全縣休閒娛樂場所，包含小吃部、禁止宗教寺廟進香及繞境活動、中小學禁止對外開放。另5月22日關山親水公園熱氣球首航及6月5日長濱最美星空音樂會活動取消。...more