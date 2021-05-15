新北殯儀館取消公祭 三峽喪家大型告別式縮減規模

新北市三峽區16日原有大型公祭告別式，因三級防疫管制，喪家將精簡規模取消公祭。市府民政局深夜也緊急發出通知，市立殯儀館即日起至28日取消公祭，各級禮廳限制家祭人數。

新北市三峽區家族龐大的王姓喪家，預定16日在三峽國光街一處停車場舉辦公祭告別式，還有出殯車隊。市府相關單位初步掌握訊息，預計有1500人前往悼念祭拜。

市警局表示，為維持秩序與交通、治安等，原先規劃安排勤務。因新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，新北市今天提升為三級防疫管制，市府與喪家溝通，盼盡量降低人數。

喪家會場布置人員周志勇今晚接受中央社記者電話訪問表示，外傳5000人、3000人參加喪禮太誇張，喪家為防疫安全，並配合政府防疫政策，經討論後，晚間決定取消公祭。

周志勇說，告別式會場將遵照中央指引，落實實聯制，家祭也將保持悼念者適當安全防疫距離，並控管會場人流。

市長侯友宜今天也在記者會中說，婚、喪禮須落實實聯制、參加賓客要保持社交距離，並加強會場消毒，精簡公祭的規模，追悼會禮廳人數也要分級。家祭部分，板橋殯儀館甲級廳限50人、乙級廳限30人、丙級廳限20人、丁級廳限10人。