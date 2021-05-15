嘉義市防疫進入準三級 夜市攤販即日禁止營業至28日

國內今天暴增180例新冠本土病例，嘉義市長黃敏惠下午與各局處會議後，強調全力配合行政院全國防疫四大措施，也宣布嘉義市進入準三級規格備戰，本月28日前，戶外教學畢旅一律停辦，夜市攤販暫停營業，公務員及市民不鼓勵到三級警戒區洽公、旅遊。

據了解，嘉義市文化路自治會傍晚已至文化路向攤販宣布，今晚5點不要再設攤，建議攤販儘快收拾、 避免浪費食材，不少攤販得知後已停止營業。

黃敏惠會議後宣布，本月28日前，嘉義市防疫將以準三級規格備戰，市內國中、小戶外教學、參訪及畢業旅行等，一律停辦。

另為管理流動性攤販，避免因流動性營業進入市區、引發不必要疫情疑慮，嘉義市轄區內夜市攤販28日前應暫停營業，店家則會要求加強店內外消毒、工作人員全程戴口罩。

另市府不鼓勵公務員及市民到三級警戒區洽公、旅遊，市區也將做全面清消。