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嘉義市防疫進入準三級 夜市攤販即日禁止營業至28日
國內今天暴增180例新冠本土病例，嘉義市長黃敏惠下午與各局處會議後，強調全力配合行政院全國防疫四大措施，也宣布嘉義市進入準三級規格備戰，本月28日前，戶外教學畢旅一律停辦，夜市攤販暫停營業，公務員及市民不鼓勵到三級警戒區洽公、旅遊。
據了解，嘉義市文化路自治會傍晚已至文化路向攤販宣布，今晚5點不要再設攤，建議攤販儘快收拾、 避免浪費食材，不少攤販得知後已停止營業。
黃敏惠會議後宣布，本月28日前，嘉義市防疫將以準三級規格備戰，市內國中、小戶外教學、參訪及畢業旅行等，一律停辦。
另為管理流動性攤販，避免因流動性營業進入市區、引發不必要疫情疑慮，嘉義市轄區內夜市攤販28日前應暫停營業，店家則會要求加強店內外消毒、工作人員全程戴口罩。
另市府不鼓勵公務員及市民到三級警戒區洽公、旅遊，市區也將做全面清消。
行政院全國防疫四大措施包括，休閒娛樂場所關閉；宗教祭祀場所活動部分，全面禁止進香團與遶境相關活動，宮廟、教堂、教會應落實實聯制並加強清潔消毒；另各國中、小學校園停止對外開放；全國社團停止交接活動。
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