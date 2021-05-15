台北市三級警戒 場館及公有場域已關閉

新冠肺炎疫情升溫，台北市升為第三級警戒，市長柯文哲今天說，相關場館及公有場域等已在上午8時起關閉，市民盡量留家中，沒必要別外出，外出應戴口罩盡量不要飲食。

台北市、新北市今天起至5月28日升級第三級警戒，柯文哲與副市長黃珊珊、台北市衛生局長黃世傑等人下午出席北市府召開疫情記者會，柯文哲做以上表示。

柯文哲說，依中央流行疫情指揮中心宣布，北市府進入第三級警戒，從今天起，全面停止室內5人以上、室外10人以上集會活動，僅保留維生、醫療、公務等所需場所，其餘公共場所關閉，若營業場所沒實聯制和保持社交距離都要關閉。

柯文哲表示，北市府從上午8時起，已關閉10大類特定行業包含酒吧、健身房等休閒娛樂場所，全國中小學停止對外開放，社團活動停止交接，電影院、體育館、音樂廳、博物館、遊樂園等都關閉。

柯文哲說，教育學習場域像K書中心等也從上午8時起關閉，他強烈呼籲市民盡量留在家中，沒必要別外出，外出戴口罩，不要在外吃東西，以防飛沫傳染。

黃珊珊表示，外出全程戴口罩是中央規範，若市民不遵守，可依「傳染病防治法」開罰，且應避免不必要移動，任何集會28日前都應停止，針對市民自我健康檢測，台北市民尤其萬華區居民，若發現身體有狀況應就醫。

黃珊珊說，北市府市政大樓17日起嚴格管制，民眾暫時不能進入辦公處所，且啟動異地辦公、居家辦公，餐飲業部分，要求業者落實實聯制、設隔板、梅花座、維持社交距離，若無法落實，應呼籲民眾外帶餐飲。

黃珊珊表示，目前正研議市立第二殯儀館只限家祭，經評估後17日將對外公告。針對採檢站部分，目前篩檢人潮很多，後續會用發放號碼牌方式，因近期天氣炎熱，現場會提供電風扇等防熱設備，呼籲民眾有耐心。