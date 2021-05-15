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侯友宜：物資充裕不需搶購 防疫違規該罰就罰

中央社 / 新北15日電
新北市長侯友宜。圖／新北新聞局提供
新北市長侯友宜。圖／新北新聞局提供

新北市長侯友宜今天表示，物流中心各項物資充裕，中央也有8億片口罩存量，每日產能有20萬瓶酒精，市民不必恐慌搶購。新北市民要遵守第三級防疫警戒，違規者「該罰就罰」。

雙北今天進入第三級防疫管制模式，戶外須戴口罩等。記者今天中午實地觀察，因適逢假日，一些傳統市場的消費者比平常多，多數都有戴上口罩，但有部分民眾或機車騎士並未將防疫衛生做好。

侯友宜下午在市府防疫應變會議後直播記者會指出，會前往公有市場、量販店等瞭解防疫措施與作為，透過人力不斷稽查，以及警力支援稽查，對於違規者「該罰就罰」，全力做到位。

侯友宜表示，三級防疫警戒的相關管制措施會隨時更新，並滾動式調整。大家面對防疫要有穩定心情，只要配合政府，全力防疫做到位，相信就可以共度難關。

侯友宜說，今天視察全台物流股份有限公司林口物流中心，當地為供應新北市、台北市、基隆市物資的重要轉運站，目前供應比平常多2倍到3倍，所有後勤與防疫物資，如罐頭、泡麵、衛生紙、白米、口罩及消毒液等都足夠，都非常充分，請民眾不要恐慌。

侯友宜指出，希望市民以平常心面對三級警戒，只要減少沒有必要外出及集會，餐飲、夜市、小吃店希望以外帶為主，若無法做好防疫例如梅花座與隔板防疫，就要暫時停止營業。民眾不管是在戶內、戶外都要把口罩戴起來，人跟人保持適當距離。

新北市政府經發局表示，已邀百貨賣場、超商、超市開會討論防疫措施、人流管控及限購措施，各民生用品貨源充足，若短時間民眾購買量較大，業者會盡速上架補滿，讓民眾安心。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒 侯友宜

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