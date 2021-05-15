雙北三級警戒 法務部：暫緩非必要開庭與執行

中央流行疫情指揮中心今天宣布雙北市升級第三級警戒。法務部表示，非有必要，暫緩傳喚案件當事人（包括律師）等開庭及到案執行。

法務部新聞稿指出，除配合指揮中心防疫規範，部長蔡清祥已指示檢察、矯正、調查、執行、廉政等五大系統再提升防疫，並提前完成雙北地區第三級管制期的防疫部署，嚴格要求貫徹執行具體因應防疫措施，包括：

（1）非有必要，暫緩傳喚案件當事人（包括律師）等之開庭及到案執行（必要傳喚開庭時，落實全程配戴口罩、維持社交距離等防疫措施）。

（2）拘捕或通緝到案的人犯或被告解送，訊問方式依實際狀況採取遠距視訊、就地訊問或至地檢署隔離訊問方式辦理。

（3）各地方檢察署檢署及法醫研究所備齊相驗所需物資及防護設備，相驗案件悉依「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情法醫相驗通報及處理流程」辦理。

（4）加強「查緝民生犯罪聯繫平台」通報，與調查、警政、衛政、消費者保護等機關協力，查緝囤積防疫物資、哄抬價格、散播疫情假訊息及違反防疫規定等不法刑事案件，速查嚴辦。

2.矯正機關

鑒於矯正署屬於人口密集機構，即日起宜蘭、北北基及桃園地區矯正機關，特別加強下列防疫作為：

（1）一般監所之面對面接見，除公務或辯護人業務必要外，一律暫停。

（2）一般監所之窗口接見及外役監受刑人在開放空間之接見，除公務或辯護人業務必要外，探視人數以一人為原則，但仍須遵守防疫措施及適當隔離。

（3）增加採取行動電話或視訊接見方式接見，以兼顧囚情。

（4）視疫情狀況，必要時全面停止辦理接見業務，改採電話及視訊等通訊設備接見方式辦理。

（5）暫停收受送入飲食物品。

（6）自主監外作業一律暫停。

（7）非法定必要之處遇事項（如毒品觀察勒戒評估），以及外部教化活動、技訓課程一律暫停。

（8）維護收容人醫療權益，洽請醫師審慎評估戒送外醫的必要性，避免非迫切必要的門診與檢查。

（9）進出機關所有人員一律詢問TOCC並輔以VPN查詢，量測體溫並全程戴口罩。

3.行政執行機關

（1）原則上暫時停止至義務人處所現場執行查封、履勘，除非有急迫或必要情形，將確實做好隔離防疫措施。

（2）暫時停止「123全國聯合拍賣」。

（3）其他拍賣原則：動產部分，原則上全面停止拍賣程序。不動產部分，全面採通訊投標之方式（即不採現場投標）。

（4）一般執行案件，延長傳繳期限，除有急迫或必要情形，且確實作好隔離防疫措施外，原則上暫時停止命到場報告。

（5）防疫執行案件，除減少非必要接觸外，仍持續加強辦理（例如以非接觸之查扣帳戶、線上繳款等方式落實執行）。

4.廉政機關除確保機關安全防護外，主動協助各機關落實三級警戒防疫措施。另調查局在確保國家安全前提下，就所屬調查機關在案件調查、人員詢問、測謊等業務，非有必要，減少接觸機會，改採視訊、隔離等適當防疫作為。