防醫療量能不足 確診10天沒發燒擬送檢疫所隔離

國內單日新增180例新冠肺炎本土病例，醫療量能是否足夠引關注。指揮中心經專家討論，未來確診個案將先至醫院病房隔離，10天後沒發燒可能轉至集中檢疫所隔離。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，前幾天專家小組討論，過去台灣因確診個案少，因此一向以高標準執行，將確診個案通通放到負壓隔離病房，過去雖降低解隔標準，只要採檢2次、Ct值均大於34就能解除隔離，仍比歐美標準高出許多；但未來若確診病例大量增加，負壓隔離病房可能不夠用。

張上淳指出，因應疫情，未來仍希望將負壓隔離病房、隔離病房或專責病房空出來給新確診個案使用，觀察病情是否惡化，若確診個案在發病10天後症狀緩解、沒發燒，病毒傳播可能性也大幅降低，將考慮轉至集中檢疫所，同樣採取1人1室方式收治，一旦確認Ct值大於等於34就可以回到社區，將以此作為過渡因應作法。

指揮中心指揮官陳時中表示，未來集中檢疫所的任務會越來越重，除了可能協助收治症狀輕微的確診個案，也要為了地方防疫旅館量能不足預做準備，未來居家檢疫將優先安排到防疫旅館，呼籲地方政府加強整備量能，集中檢疫所將暫不收居家檢疫。

衛生福利部次長石崇良也指出，因應醫療量能方面，將分4階段啟動，目前全國負壓隔離病房共有760床、分布在全台87家醫院，現在空床數298床；下週一前全台172家急救責任醫院將啟動專責病房約2412床，目前已經陸續開設1495床，空床數1092床。

石崇良說，未來因應疫情升溫，國內集中檢疫所也有4000床可供確診10天、無發燒、不需氧氣或積極治療的患者進行1人1室隔離。