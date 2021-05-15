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三級警戒不是要逃難！ 女醫師提醒重點「阻斷傳播鏈」

聯合新聞網 / 綜合報導
大批民眾湧入各超商賣場搶購民生物資，醫師林靜儀特地發文解釋防疫三級警戒重點在於「阻斷傳播鏈」。記者林俊良／攝影
大批民眾湧入各超商賣場搶購民生物資，醫師林靜儀特地發文解釋防疫三級警戒重點在於「阻斷傳播鏈」。記者林俊良／攝影

指揮中心於今日發佈台灣疫情已提升至三級警戒，許多民眾紛紛趕去賣場掃貨生活用品，各大賣場排滿結帳人龍。對此亂象，醫師林靜儀發文解釋，三級警戒「不是叫你當作要逃難」，貼文引起網友熱烈討論。

林靜儀醫師有感於許多民眾可能不瞭解三級警戒的定義，擔心因誤會造成非必要的恐慌，她特地發文解釋，「防疫升級三級的目的還是『阻斷傳播鏈』，不是叫你當作要逃難。」她說明，聚會人數限制也僅規範親友聚會飲宴等「非必要聚集」，上班上課部分照常。

對於民眾最擔心的糧食危機，林靜儀醫師特別詳細說明「一般經濟活動譬如購物消費、飲食，只要能夠 『落實實聯制』，並且『保持社交距離』，都能維持正常運作。」她再次提醒重點在於阻斷傳播鏈，而非囤積民生必需品，「就是不用狂買泡麵回家囤啦你各位。」

貼文一出大票網友留言回覆，「三色豆還是乏人問津，表示大家還是有一點理智」、「阻斷傳播鏈！防疫不是比快慢，也不是比多做少做,，是大家要齊心體諒，把好日子找回來」、「現在最擔心的是一些人因為害怕往外縣市跑，到時真的擴散開來就更難圍堵了」、「去賣場人擠人反而危險～」、「國外的經驗是，不要囤物資。聚餐等活動全停後，食材反而會有剩餘，而且你終究還是會出門，很多人去年囤的食材吃到今年還吃不完」。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒 實聯制

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