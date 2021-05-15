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哪些開放哪些關閉？雙北升第三級警戒指引 影響層面一次看

聯合新聞網 / 綜合報導
雙北正式進入防疫三級警戒，行政院緊急召開記者會說明防疫措施。記者曾原信／攝影
雙北正式進入防疫三級警戒，行政院緊急召開記者會說明防疫措施。記者曾原信／攝影

今（15）日本土確診數暴增180例，行政院緊急召開會議決定將台北市及新北市的防疫層級拉高到三級警戒，即日起至5月28日。衛福部長兼中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也公布「全國防疫因應措施」及「第三級防疫警戒指引」。


1. 休閒娛樂場所應關閉：歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店（廊）、錄影節目帶播映場所（MTV）、視聽唱歌場所（KTV）、理容院（觀光理髮、視聽理容）、指壓按摩場所、健身休閒中心（含提供指壓、三溫暖等設施之美容瘦身場所）、保齡球館、撞球場、健身中（含國民運動中心）、室內螢幕式高爾夫球練習場、遊藝場所、電子遊藝場、資訊休閒場所、休閒麻將館及其他類似場所。

2. 全國宗教祭祀場所活動部分，全面停止進香團與遶境，包括寺院、宮廟、教堂（教會）及其他類似場所之活動，應落實社交距離，並加強清消。

3. 全國中、小學校園停止對外開放。

4. 全國社團停止交接活動。


5/15起，台北市、新北市提升至三級防疫警戒到5/28。


1. 外出時全程配戴口罩。

2. 避免不必要移動、活動或集會。

3. 停止室內5人、室外10人以上的家庭聚會（同住者不計）和社交聚會。

4. 自我健康監測（有症狀應就醫）。

5. 營業場所及洽公機關：落實人流管制、戴口罩、保持社交距離。

6. 職場及工作處所：遵守企業持續營運指引之防疫規定，落實個人及工作場所衛生管理，啟動企業持續營運因應措施（如：異地、遠距辦公，彈性時間上班）。

7. 餐飲場所：應遵守實聯制、社交距離、隔板等防疫措施，無法落實則採外帶。

8. 婚、喪禮：應遵守實聯制、社交距離並加強清消。

9. 公共場域、大眾運輸加強清消。


1. 觀展觀賽場所：展覽場、電影片映演場所（戲院、電影院）、集會堂、體育館、展演場所（音樂廳、表演廳、博物館、美術館、陳列館、史蹟資料館、紀念館）、活動中心、室內溜冰場、室內游泳池、遊樂園、專營兒童遊戲場及其他類似場所。

2. 教育學習場域：社區大學、樂齡學習中心、訓練班、K書中心、社會教育機構（社會教育館、科學教育館、圖書館）、老人共餐活動中心等其他類似場所。


．擴大開設專責病房。

．分艙分流。

．設置戶外篩檢站以採檢。

．廣泛運用遠距醫療於門診病患。

．積極啟動專責應變醫院。


．第二、三級警戒範圍人員應減少區域間的非必要移動。

．擴大台北市萬華地區篩檢量能。

行政院公布全國防役因應措施。圖／行政院
行政院公布全國防役因應措施。圖／行政院

行政院公布雙北拉高防疫警戒到第三級至5/28。圖／行政院
行政院公布雙北拉高防疫警戒到第三級至5/28。圖／行政院

行政院公布第三級警戒區域9大防疫指引。圖／行政院
行政院公布第三級警戒區域9大防疫指引。圖／行政院

第三級警戒區域應額外關閉場所。圖／行政院
第三級警戒區域應額外關閉場所。圖／行政院

第三級警戒區域醫療體系應變。圖／行政院
第三級警戒區域醫療體系應變。圖／行政院

第三級警戒區域因應措施。圖／行政院
第三級警戒區域因應措施。圖／行政院

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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