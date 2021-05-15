土城某社區傳有確診個案 管委會怒「因中央沒通報 無法消毒」

國內本土疫情升溫，但新北市土城某社區傳出有1名疑似確診個案，該社區管委會前天（13日）在公告欄貼公告，管委會表示，社區內有一位住戶因參加獅子會聚餐，經採檢後結果為陽性，但地方卻因沒有收到中央通知，無法在社區消毒，感到無奈、不爽，新北市衛生局表示，個案疫情訊息由中央疫情指揮中心公布為準。

該社區管委會前天（13日）貼出公告，指出社區內一位71歲（39年次）的男性住戶，因參加5月4日在新莊晶華亭餐廳舉辦的獅子會聚餐，在12日經採檢後，結果為陽性，於當晚由救護車送醫治療中。

該管委會提醒，進入社區的住戶、來賓、訪客及施工人員均須配戴口罩，並配合保全人員量測體溫消毒等，住戶回家請用肥皂勤洗手，並使用酒精消毒、擦拭，如有發燒咳嗽請立即就醫。

公告一出也讓住戶人心惶惶，管委會對此也憤憤不平，聯絡區長、衛生局都說沒有收到通知，但就有人確診，只因中央沒有通報，地方政府沒有收到訊息，就無法派人來消毒，無奈之餘只好自行花錢請人來消毒。

記者打電話到管委會查證，值班警衛表示，管委會已下班，詳細狀況、細節等隔日再跟總幹事請教，對於是否真的有確診個案，並未多說什麼。

新北市衛生局表示，若接獲中央疫情中心通報確診個案，就會立即啟動疫調作業並匡列相關接觸者進行採檢，同時通知環保局進行清消作業，個案疫情訊息由中央疫情指揮中心公布為準。