桃市醫院專責病床 將暫不收非緊急住院

桃園市長鄭文燦今天表示，醫療量能必須要保留，進行全市的醫療資源整備；桃市衛生局表示，市內的醫院針對專責病床的部分，將暫不收非緊急的住院病患。

鄭文燦今天傍晚主持防疫會議時表示，現在很重要的是醫療資源的整備，必須要保留醫療量能。針對桃園市內的醫療資源、醫院負壓隔離病房是否會滿載的部分，桃園市衛生局長王文彥表示，目前已接到台北市通知，暫時不會再收來自桃園的新冠肺炎確診病患。

王文彥表示，疫情有3大關卡，「邊境、社區，醫療」，醫療的量能要保留，市府會很嚴密的每天監控，「這個不能再靠別人」，例如長庚醫院，目前也已經開始拒收一些非緊急的住院病患。

王文彥說，除了醫院部分，基層醫療跟社區防疫的連接也很重要，有時候確診個案在基層沒有抓出來，就會成為防疫破口，這部分也一直在加強，從邊境到社區，從社區到醫療，要建立防疫機制。

桃園市衛生局表示，為了保留醫療量能，目前桃園市內的醫院，針對專責病床的部分，經過醫師評估，如果有一些非緊急的住院病患，就會先不收；截至5月13日，桃園市COVID19疫苗共計接種1萬9627劑，包含公費1萬6091劑，自費3536劑。

桃園市環保局表示，24日至31日將進行全市大消毒，針對12區內34個重要的生活圈環境進行擴大清消作業，確保全市環境安全。