疫情升溫 南投縣府禁止宮廟辦跨縣市活動

新冠肺炎疫情升溫，南投縣政府今天宣布，即日起到6月8日，南投縣內的廟宇需停辦所有跨縣市遶境類型活動，呼籲各宗教團體配合，至於宮廟要舉辦活動，也應縮減規模或延後舉辦。

南投縣政府指出，考量到跨縣市的宗教遶境、進香、出巡、遊行等活動，參與者多為不特定對象，活動形式難以保持社交距離，且活動地點遍及各地，主管機關難以監督落實實聯制、全程戴口罩及其他必要性的防疫措施，參加人員一旦發生感染，可能會對防疫體系造成巨大衝擊，不得不謹慎因應。

投縣府表示，為避免社區感染擴大風險，縣府除函請各鄉鎮公所及宗教團體能進一步輔導轄內宗教團體，從即日起至6月8日止，停止辦理所有跨縣市遶境類型活動，也希望各宗教宮廟都能確實遵守，強化各項防疫規定。

縣府也會加強勸導各宮廟，盡量縮減宮廟慶典活動的規模或延後舉辦，若活動仍要舉行就要加強防疫管控，遶境路線應選擇較空曠處，信眾也應全程配戴口罩，周圍環境增加消毒頻率，並以供餐不共餐方式提供平安餐，呼籲各界配合。