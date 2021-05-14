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台中市：暫未強制八大行業停止營業 滾動式調整

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
國內疫情嚴峻，北北基桃都宣布，今晚12點起八大行業暫停營業。台中市政府經濟發展局表示，暫未強制八大行業停止營業，將密切留意疫情狀況，隨時調整因應。圖／台中市經發局提供
國內疫情嚴峻，北北基桃都宣布，今晚12點起八大行業暫停營業。台中市政府經濟發展局表示，暫未強制八大行業停止營業，將密切留意疫情狀況，隨時調整因應。圖／台中市經發局提供

國內疫情嚴峻，北北基桃都宣布，今晚12點起八大行業暫停營業。台中市政府經濟發展局表示，市府近日已針對八大行業提高頻率加嚴稽查，全力防疫，暫未強制八大行業停止營業，然而因近期國內疫情嚴峻，將密切留意疫情狀況，隨時調整因應。

台中市ＫＴＶ、酒吧、三溫暖、酒店、夜店近450家，目前都正常營業，經發局要求全面落實「實名制」，室內要保持一個人3到4平方公尺，入口處要公告場域可停留多少人，都要戴口罩、配合消毒。

經發局長張峯源說，台中市長盧秀燕去年就率先宣布酒店消費實名制，若未依規佩戴口罩，經勸導不聽者，將依違反傳染病防治法第37條第1項第6款規定，裁罰3千元以上、1萬5千元以下罰鍰，去年就有2間業者被開罰3000元。

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