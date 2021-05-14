桃園八大行業今起停業 全市分三階段大消毒至5月底

國內疫情嚴峻，桃園市長宣布今晚12點起八大行業暫停營業至6月8日，桃園市環保局也規畫3階段全市大消毒，包括確診者足跡、人潮密集處，以及34個重要生活圈等，將擴大全面清消；另針對桃園市某國小女童確診，觀旅局以專案入住防疫旅館，已安排30組家長、學生入住。

環保局指出，將規畫3階段全市大消毒作業，優先以疫調確診者足跡做環境清消，再擴及人潮密集熱點，最後則是全市環境大消毒。

環保局說，第一階以指揮中心公布的27處確診者足跡持續消毒1周，第二階段（5月17日至23日），針對全市人潮密集民生熱區，包括交通場站、市場商圈、購物中心，醫療院所等404處熱區，提升1周消毒1次。

第三階段（5月24日至31日），因國內疫情已為社區感染階段，盡量減少病毒傳播風險，會以全市12區中的34個重要的生活圈，做環境擴大清消作業。

觀光旅遊局表示，針對有學童確診部分，採取協調專案入住防疫旅館 ，以優惠價格專案提供1位家長及1位小朋友以同住方式入住防疫旅館，5月13日已入住超過30組入住。