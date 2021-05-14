減少群聚風險 高市勞工局推移工離境線上驗證

為降低群聚接觸風險，落實防疫措施，高雄市政府勞工局今天表示，調整移工離境驗證作業流程，由雇主或仲介公司預約，協助移工採視訊方式線上完成離境驗證作業。

勞工局長周登春指出，考量以往現場驗證作業多由仲介公司協助移工至勞工局現場櫃台面談驗證，民眾及移工長時間群聚櫃檯，增加彼此接觸風險，因此改採線上視訊驗證方式，零接觸完成移工出境作業。呼籲雇主及仲介公司配合辦理，減少現場接觸機會。

勞工局就業安全科表示，仲介公司在協助移工離境前，應事先依勞工局訂定「預約線上驗證程序」，加入驗證專用通訊軟體LINE帳號（ID：k8124613），於移工離境日5個工作天前，主動預約驗證日期及時段，並依規定郵寄所需資料，經勞工局審核資料無誤後，安排於預約驗證日，完成視訊驗證作業。

勞工局也鼓勵雇主及仲介改採郵寄辦理移工入國通報案件，減少現場排隊接觸風險疑慮。線上離境驗證作業流程可至勞工局官網最新消息查詢，有任何問題可電洽07-812-4613分機493。

另外，為加強監督職場防疫落實，勞工局副局長陳石圍帶隊前往小港區製造工廠與大寮區的移工集合式宿舍稽查。尤其針對移工集合式宿舍，因為居住人數較多，在疫情升溫狀態下，更應該從細節處著手，才能有效防範疫情，共同守護職場安全。