高雄增首本土病例 市府祭6大防疫加嚴措施

高雄市今天確診全市首例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土病例。對此，高雄市政府衛生局祭出防疫加嚴6大措施，要求無法落實業者停業或關閉，直到疫情趨緩。

中央流行疫情指揮中心今天公布案1289，為高雄30多歲女性及高雄首例本土病例。指揮官陳時中表示，這名個案與獅子會群聚案相關，為先前確診者案1229的女兒，由於父親疫調時聲稱女兒在國外，才未被匡列，但女兒得知父親確診後，自行採檢確診，並無出現症狀。

對此，高雄市政府衛生局下午發布防疫加嚴6大措施，包括：一、民眾進出所有公共場域應依率戴口罩；二、各營業場所除工作人員全程配戴口罩，應主動要求入內民眾戴口罩，無管制措施者，可處新台幣3000元至1萬5000元罰鍰；三、市府也暫停主辦活動及參訪行程；四、開設的營業及公共場域，強制實施戴口罩、實聯制、量體溫、總量管制及人流控管，無法落實者應暫停營業或關閉；五、大型賣場及百貨商場召開說明會，宣導落實防疫作為；六、即日起全市夜市、市場、交通轉運站、校園、戲院、醫療院所、旅館、社區集會所等公共場所全面清消。