避免群聚 宜蘭縣禁止跨縣市遶境宗教活動

近日宜蘭新冠肺炎疫情升溫，縣長林姿妙今天下午在縣府記者會中宣布，為避免群聚活動，即日起至6月8日禁止各宗教團體跨縣市遶境活動。

宜蘭縣民政處會中補充，若有外縣市宗教團體近日計劃進入縣內遶境或從事宗教活動，在申請路權中，警方會婉拒；縣內宮廟若計劃前往外縣市或在縣內遶境，也會勸導取消或延期。

縣府表示，因中央流行疫情指揮中心昨天曾公布有確診者曾前往縣內的大地球遊藝場與巨城電玩，若在5月9、10日有前往這兩處地點的民眾，縣府將發送簡訊通知篩檢，收到簡訊的民眾務必每天量體溫，落實戴口罩、勤洗手，避免出入人潮擁擠的場所，若有不適衛生局員工將會安排前往醫院篩檢。

此外，現在每天的疫情狀況不斷更新，縣府只要接到確診者足跡的資訊，環保局會立刻通知各鄉鎮公所清潔隊前往消毒，請民眾放心。