疫情升溫 彰縣府：50多處夜市全數停止營業
彰化縣政府今天指出，因應疫情升溫，即日起，縣內及跨縣市宮廟進香活動暫緩，全部延期辦理，宮廟周邊2公里也禁止大型遊覽車進入；縣內50多處夜市全部關閉，停止營業。
彰化縣政府中午發出新聞稿指出，為強化防疫，縣府今天召開彰化縣流行疫情指揮中心會議後決議，鹿港慶端陽國際龍舟錦標賽及相關活動全面停辦；在今年6月8日前，大型活動應縮小規模、延期或停止辦理，如果涉及飲食就應停辦。
至於彰化縣及跨縣市宮廟進香活動，全部延期辦理，宮廟周邊2公里內進行交通管制，大型遊覽車禁止進入及停放；彰化縣內50多處夜市，全數停止營業；觀光景點及公園遊憩地區，如果不能控制人流及管制進出口，一律關閉。
彰化縣衛生局指出，採取這些措施主要是降低外縣市及縣內在地人流的互動，希望大家防疫優先，全力配合，也呼籲民眾注意中央及縣府公布的疫調足跡，在公布時段曾去過相關足跡及鄰近區域的民眾，請進行自主健康管理。
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