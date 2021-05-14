加強防疫 高雄市場夜市進行250場噴藥消毒

因應疫情變化，高雄市經濟發展局今天表示，除加強自主環境清消作業外，市府也已與委外廠商簽訂合作，總計執行250場環境空間噴灑消毒工作，今天排定行程，陸續展開消毒工作。

將陸續至六合夜市、瑞豐夜市、吉林夜市、凱旋青年夜市、國民市場、武廟市場進行消毒工作，市府與各管理單位攜手合作，作好因應疫情準備工作。

高雄市經發局長廖泰翔表示，因應疫情變化，下午將召集公民有零售市場防疫會議，強化防疫共識，同時請管理單位加強收攤後攤位消毒、每週排定清潔日清消公共區域，經發局也主動請委外廠商執行噴藥消毒工作，這週末預計到楠梓市場、哈囉市場、果貿市場，下週也排定多場市場夜市清消。

經發局提醒，高雄市場夜市全面清消是因應疫情準備工作，希望提供民眾舒適、安心消費環境，並非有病例發生，請民眾勿以訛傳訛造成恐慌，也請民眾至各市場夜市消費，務必全程配戴口罩，屢勸不聽者可處新台幣3000元至1萬5000元罰鍰。