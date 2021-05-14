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因應疫情升溫 花蓮市免費提供稀釋漂白水

中央社 / 花蓮縣14日電

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，花蓮市公所獲中華紙漿公司花蓮廠支援消毒環境用次氯酸水（漂白水），今天起到28日在進豐生活園區免費供民眾自備容器索取。

花蓮市長魏嘉賢今天指出，市公所提高防疫作為，進入辦公廳舍須填寫實聯制登記，中華紙漿廠提供花蓮市鄉親清潔環境用的次氯酸水，免費提供民眾填裝。

清潔隊長吳慶展說，次氯酸水即為漂白水，清潔隊已先行稀釋，今天起至28日，每天上午8時至中午12時、下午2時至5時提供民眾免費索取，有專人協助填裝，須自備不透光容器填裝。

魏嘉賢指出，非必要性活動延期或取消，包括22日環抱幸福健康起步走的活動延期、社勞課暫停受理社團活動申請、農觀課農林漁牧普查也改為電話普調、市公所辦公廳舍不外借；13個福氣站、大陳故事館停止運作至6月8日，將視疫情狀況再決定是否開館。

新冠肺炎 COVID-19

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