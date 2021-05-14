防疫升級 苗縣加強八大聯合稽查勸導

因應防疫警戒提升為二級，苗栗縣警察局今天說，即起與縣府各單位規劃八大聯合稽查勤務，對酒店、KTV、電子遊戲場等易引起群聚感染、密閉營業場所加強勸導落實防疫作為。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土案例激增，近日台北萬華區茶藝館、宜蘭電子遊藝場更成為群聚案例熱點，苗栗縣警察局與縣府工商發展處、衛生局、消防局、教育處及財政處等相關單位，展開八大聯合稽查，對轄區大型酒店、KTV、電子遊戲場、有女陪侍小吃店等業者有無落實實名制、保持社交距離、設置隔板、採梅花座、配戴口罩、酒精消毒及實聯制等防疫措施加強勸導，一起投入防疫工作。

苗栗縣警察局長周煥興指出，遵照內政部警政署指示，此次勤務規劃少數警力，對八大「場所」達到稽查的目的即可，而不是對「人」臨檢，同時執勤人員應戴口罩、護目鏡、乳膠手套做好防護裝備，勤務結束後應以酒精消毒、勤洗手、換口罩並注意健康。

苗栗縣警察局呼籲民眾及酒店、KTV等相關業者，現在是防疫關鍵時刻，為避免社區大感染，務必做好防疫「滴水不漏」。