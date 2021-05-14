快訊

疫情延燒南部！獅子會前會長稱女兒出國 卻在高雄染疫

新北獅子會前會長1人傳23人 還有73人採檢結果未出爐

防疫升級 苗縣加強八大聯合稽查勸導

中央社 / 苗栗縣14日電

因應防疫警戒提升為二級，苗栗縣警察局今天說，即起與縣府各單位規劃八大聯合稽查勤務，對酒店、KTV、電子遊戲場等易引起群聚感染、密閉營業場所加強勸導落實防疫作為。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土案例激增，近日台北萬華區茶藝館、宜蘭電子遊藝場更成為群聚案例熱點，苗栗縣警察局與縣府工商發展處、衛生局、消防局、教育處及財政處等相關單位，展開八大聯合稽查，對轄區大型酒店、KTV、電子遊戲場、有女陪侍小吃店等業者有無落實實名制、保持社交距離、設置隔板、採梅花座、配戴口罩、酒精消毒及實聯制等防疫措施加強勸導，一起投入防疫工作。

苗栗縣警察局長周煥興指出，遵照內政部警政署指示，此次勤務規劃少數警力，對八大「場所」達到稽查的目的即可，而不是對「人」臨檢，同時執勤人員應戴口罩、護目鏡、乳膠手套做好防護裝備，勤務結束後應以酒精消毒、勤洗手、換口罩並注意健康。

苗栗縣警察局呼籲民眾及酒店、KTV等相關業者，現在是防疫關鍵時刻，為避免社區大感染，務必做好防疫「滴水不漏」。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

客人不戴口罩進超商 店長勸「店裡有賣」反遭嗆惹眾怒

台南合法舞廳酒店只有4家 黃偉哲憂八大黑數恐成防疫破口

徹底落實防疫　全家便利商店國道服務區、省道休息站啟動登記入場！

口罩戴好戴滿人群分流 魚市場須遵守交易安全指引

相關新聞

整理包／疫情嚴峻心慌慌！北市快篩站在哪、誰需篩檢一次看

台北市萬華區茶藝館群聚事件再擴大，甚至波及醫院，指揮中心指揮官陳時中及台北市長柯文哲表示，為找出潛在感染者，將設置四處快篩站開放採檢，並給於無證移工「特赦令」，以徹底找出潛在對象。

亂世生小孩風險高！中市議員請市府買莫德納、BNT疫苗

新冠肺炎本土疫情大爆發，台中市議員黃健豪今天在民政業務質詢時，討論到少子化的問題。他說，雖然大家把少子化是國安危機掛在嘴...

新冠疫情升溫 彰化縣即日起全面關閉夜市、停辦龍舟賽

國內疫情急遽升溫，疫情發展日趨嚴峻，彰化縣並傳出病例，縣府今天召開本縣流行疫情指揮中心會議，會議決議自即日起至6月8日止...

侯友宜：張上淳看過新北封城兵推 認為表現不錯

封城議題延燒，新北市長侯友宜今中午接受廣播節目「飛碟午餐-尹乃菁時間」專訪時表示，防疫警戒升級有一定限制，但地方政府可以...

疫情升溫搶打疫苗 南投醫院1天預約超過330人

國內疫情加劇，預約施打COVID-19疫苗的民眾也明顯增加，部立南投醫院這兩天預約接種施打的民眾相當踴躍，之前累計還不到...

雲林縣長張麗善施打疫苗 再三籲請一線人員趕快施打

各地陸續傳出家庭、醫院群聚感染，本土病例數也增加，社區感染也傳出警訊，疫情警戒升至第2級，雲林縣長張麗善今天前往施打疫苗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。